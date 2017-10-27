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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Авиакомпания "Белавиа" вводит новое расписание движения самолетов с 29 октября 2017 года по 24 марта 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе перевозчика.

В зимнем сезоне будет увеличено количество рейсов из Минска в Варшаву. К пяти рейсам в неделю по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и субботам будет добавлен шестой - по воскресеньям.

Также планируется увеличение количества рейсов по маршруту Минск-Амстердам-Минск. Теперь улететь в Амстердам и из Минска, и обратно авиакомпанией "Белавиа" можно будет по понедельникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Кроме того, авиакомпанией запланировано увеличение полетов в аэропорт Московской области Жуковский. Вместо 8 рейсов в неделю белорусский перевозчик будет выполнять 11. На данный момент из Минска в Жуковский полеты выполняются один раз в день, в пятницу - два раза. Второй рейс в день будет также добавлен по вторникам, четвергам и воскресеньям.

"Специалисты авиакомпании постоянно анализируют потребности наших клиентов. Ориентировочно раз в полгода мы вносим корректировки в план выполнения полетов в зависимости от сезона. Например, Ницца зимой не востребована, поэтому мы приняли решение прекратить полеты по данному маршруту до старта летнего расписания 2018 года. Также мы видим востребованность таких направлений, как Варшава, Амстердам и Жуковский - и мы с радостью добавили количество рейсов", - сказал генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров.

С зимнего расписания планируется увеличение количества рейсов по маршруту Минск-Стамбул-Минск до пяти в неделю. Улететь в Стамбул из Минска и обратно авиакомпанией "Белавиа" можно будет по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Крайний рейс по маршруту Минск-Ницца-Минск будет выполнен 11 ноября. Рейc планируется возобновить со старта летнего сезона 2018 года.

С момента старта зимнего расписания авиакомпания прекратит выполнять полеты по маршруту Минск-Тегеран Минск.

Кроме того, в авиакомпании напомнили, что с 29 октября "Белавиа" переходит с весовой концепции оформления багажа на систему количества мест. Изменения касаются правил перевозки регистрируемого багажа, который сдается в багажное отделение при регистрации на рейс. Согласно новой концепции, каждый пассажир авиакомпании будет иметь право бесплатно перевезти: в бизнес-классе - 2 места багажа, весом не более 32 кг каждое; в экономическом классе - 1 место багажа весом не более 23 кг; дети от 2 до 12 лет - такая же норма провоза регистрируемого багажа, как для взрослых пассажиров; младенцы (до 2 лет) - 1 место не более 10 кг плюс 1 детская складная прогулочная коляска, или 1 переносная люлька, или 1 детское автомобильное кресло.-0-