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Дело белорусских авторов ИА Regnum поступило в Мингорсуд
27.10.2017 16:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт — Sputnik. Уголовное дело в отношении трех белорусских авторов российского информационного агентства "Регнум" поступило в Минский городской суд, сообщил помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.
Уголовное дело авторов ИА Regnum расследовал следственный комитет Беларуси. Фигуранты
© Sputnik/ Илья Питалев
"Данное уголовное дело поступило в суд", — сообщила Sputnik в пятницу Шильвян.
По ее словам, по данному делу есть три обвиняемых, одному из которых предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды" Уголовного кодекса Беларуси.
Двум другим фигурантам, кроме обвинения по также же статье, вменяется совершение преступления по ч.1 ст. 233 "Незаконная предпринимательская деятельность" Уголовного кодекса Беларуси.
Санкция ч.3 ст. 130 предусматривает наказание от пяти до 12 лет лишения свободы.
В суде также сообщили, что дата судебных слушаний пока не назначена, суду дается около месяца, чтобы изучить материалы уголовного дела.
Фигуранты дела "Regnum"
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Дата судебных слушаний пока не назначена, суду дается около месяца, чтобы изучить материалы уголовного дела.
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