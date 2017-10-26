Дело белорусских авторов ИА Regnum поступило в Мингорсуд

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Уголовное дело в отношении трех белорусских авторов российского информационного агентства "Регнум" поступило в Минский городской суд, сообщил помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Уголовное дело авторов ИА Regnum расследовал следственный комитет Беларуси. Фигуранты были задержаны в конце 2016 года за разжигание национальной вражды своими публикациями.

"Данное уголовное дело поступило в суд", — сообщила Sputnik в пятницу Шильвян.

По ее словам, по данному делу есть три обвиняемых, одному из которых предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды" Уголовного кодекса Беларуси.

Двум другим фигурантам, кроме обвинения по также же статье, вменяется совершение преступления по ч.1 ст. 233 "Незаконная предпринимательская деятельность" Уголовного кодекса Беларуси.

Санкция ч.3 ст. 130 предусматривает наказание от пяти до 12 лет лишения свободы.

В суде также сообщили, что дата судебных слушаний пока не назначена, суду дается около месяца, чтобы изучить материалы уголовного дела.

Фигуранты дела "Regnum" находятся под стражей почти год , они были задержаны в декабре 2016-го. По версии следствия, нанимателем внештатных белорусских авторов, которые были задержаны, является Юрий Баранчик. По словам главы СК Беларуси Ивана Носкевича, уголовное дело в отношении Баранчика выделено в отдельное производство , российская сторона не выдает Минску данного фигуранта дела.