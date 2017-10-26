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Сергей Шнуров помог бабушке из Брянска переехать из конюшни в квартиру

27.10.2017 17:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт – Sputnik. Лидер популярной российской группы Сергей Шнуров пожертвовал 500 тысяч российских рублей на жилье пенсионерке из Брянской области, которая проживала в конюшне XIX века, сообщило издание "БрянскToday".

Пожилая женщина 27 последних лет ютилась в старинном здании конюшни в селе Лопандино (Комаричский район). Местные чиновники с жильем ей помочь не смогли, и тогда пенсионерка обратилась на телевидение, где ее историю рассказали в передаче "Мужское / женское" Александра Гордона.

Как сообщает издание, после появления женщины на ТВ ее проблема была решена – неизвестный меценат, один из российских музыкантов, пожертвовал ей 500 тысяч рублей на приобретение жилья. Впоследствии стало известно имя неравнодушного исполнителя – им был лидер группы "Ленинград".

По информации "БрянскToday", женщина на эти деньги женщина уже приобрела двухкомнатную квартиру площадью 46 квадратных метров в Комаричском районе и перебралась в нее из конюшни.

 
Теги: Минск
 
 
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Местные чиновники с жильем пенсионерке помочь не смогли, и тогда она обратилась на телевидение, где историю женщины рассказали в передаче Александра Гордона.

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