Сергей Шнуров помог бабушке из Брянска переехать из конюшни в квартиру

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Лидер популярной российской группы Сергей Шнуров пожертвовал 500 тысяч российских рублей на жилье пенсионерке из Брянской области, которая проживала в конюшне XIX века, сообщило издание " БрянскToday ".

Пожилая женщина 27 последних лет ютилась в старинном здании конюшни в селе Лопандино (Комаричский район). Местные чиновники с жильем ей помочь не смогли, и тогда пенсионерка обратилась на телевидение, где ее историю рассказали в передаче "Мужское / женское" Александра Гордона.

Как сообщает издание, после появления женщины на ТВ ее проблема была решена – неизвестный меценат, один из российских музыкантов, пожертвовал ей 500 тысяч рублей на приобретение жилья. Впоследствии стало известно имя неравнодушного исполнителя – им был лидер группы "Ленинград".

По информации "БрянскToday", женщина на эти деньги женщина уже приобрела двухкомнатную квартиру площадью 46 квадратных метров в Комаричском районе и перебралась в нее из конюшни.