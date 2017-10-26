Белорус продал своих роботов Бахрейну на фестивале молодежи в Сочи

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов побывали в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь, где поделились своими впечатлениями о прошедшем событии.

Политолог Александр Шпаковский рассказал, что ему особенно было интересно послушать на мероприятии речь президента России Владимира Путина. Она хоть показалась программной, то есть без громких заявлений, но вместе с тем было заметно, что Путин начал свою избирательную кампанию по выдвижению на следующий срок.



© Sputnik/ Евгений Биятов ВФМС в лицах: молодежь со всего мира в Сочи 33

"Если брать мою позицию, то с точки зрения внешнеполитической составляющей речь Путина выглядела практически безукоризненно. То есть был дан очень четкий посыл нашим западным коллегам в том плане, что если будет продолжаться практика конфронтации и давления, Россия готова и дальше отстаивать свои национальные интересы и готова к зеркальным ответам. Это надо учитывать и нам, поскольку мы будем между этими двумя мощными блоками и являемся союзником России", — заметил Шпаковский.

На фестиваль прибыли многочисленные делегации. Например, только из одной Великобритании приехали 230 молодых людей.

Мероприятия фестиваля затронули очень многие темы, чего не было раньше. Молодые люди говорили о борьбе с терроризмом, миграции, экологии, добавил председатель совета ветеранов комсомола, пионерского и молодежного движения при Центральном комитете Белорусского республиканского союза молодежи Алексей Кривденко.

"Я сам принимал участие в площадке к 100-летию Октябрьской революции. Тема эта несколько уходит, но это событие мирового уровня: весь мир стал другим после Октябрьской революции, в том числе и западные страны. И я посмотрел, с каким интересом молодежь это воспринимает. Это говорит о том, что у молодых людей нет такого нигилизма к истории", — сказал собеседник.

Беларусь продаст роботы Бахрейну

Представители Национального олимпийского комитета представили в Сочи II Европейские игры, которые пройдут в Минске в 2019 году. Далеко не все гости, как оказалось, знакомы с этим событием, призналась начальник отдела информации НОК Виктория Меннанова.

"Молодые люди, которые проживают не на территории европейского контента, не были знакомы с подобным спортивным мероприятием. Мы рассказывали о том, что это за мероприятие, и пригласили – прилетайте в Беларусь, учитывая возможность посещения нашей страны без визы. Я уверена, что эти ребята вполне смогут стать полноправными участниками", — отметила она.



© Sputnik / Виктор Толочко Начальник отдела информации НОК Виктория Меннанова

Белорусская молодежь представляла на фестивале свои проекты. Например, Анастасия Лапко, финалистка проекта "100 идей для Беларуси", привезла в Сочи научную разработку, которая нужна для удаления лишних антител из крови человека. Это средство для экстракорпоральной медицины, пояснила она.

С проектом девушка выступила на научно-практической конференции "XXI век: молодость интеллекта", где заняла первое место в номинации "Здоровье нации".

"Это было очень приятно и даже неожиданно, потому что, если честно, мы думали, что едем больше как почетные гости", — отметила Анастасия.



© Sputnik / Виктор Толочко Анастасия Лапко заняла первое место в номинации "Здоровье нации"

Белорус Максим Массальский нашел в Сочи покупателя для своих роботов. Закупить их, как выяснилось, хочет министерство по делам молодежи Бахрейна.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорус Максим Массальский нашел в Сочи покупателя для своих роботов

На фестиваль, рассказал молодой человек, он привез два проекта. Это образовательный робот, который сможет учить старшеклассников и студентов программированию беспилотных электромобилей, и первая белорусская техническая игрушка для детей от 8 до 14 лет. Последнюю можно использовать на занятиях по информатике и программированию.

"После моего доклада на следующий день ко мне подошла женщина. Как оказалось, она работает в Министерстве по делам молодежи и спорту Королевства Бахрейн и является директором по молодежным активностям. У них сейчас очень поставлено на поток инновационное образование молодежи. Ее заинтересовали эти роботы, и она даже выразила желание их купить. Сейчас с ней провожу переговоры", — отметил Максим.

Подробности — в видео Sputnik Беларусь.