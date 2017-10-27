Карпенко во время приема граждан помог решить вопрос с перераспределением молодого специалиста

27 октября, Воложин /Светлана Василевская - БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко во время приема граждан в Воложинском райисполкоме помог решить вопрос с перераспределением молодого специалиста, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием к министру пришла молодой специалист, которая работает учителем физики. В 2015 году девушка закончила БГПУ им. М.Танка по специальности "физика, математика" на основе целевой подготовки. По распределению была направлена в Островецкий район. В связи с тем, что вышла замуж за военнослужащего, перешла на работу в Воложин по месту службы мужа. С сентября 2017 года ее супруга перевели в военную часть в Минске. Девушка также вслед за мужем хотела бы переехать на работу в столицу, но не может этого сделать по объективным обстоятельствам, поскольку должна отработать распределение по целевому направлению.

Министр, внимательно изучив ситуацию, предложил молодому учителю подыскать место работы в Минском районе. Если в учреждениях образования района не будет потребности в учителях физики, можно вести математику, а физику взять как факультатив для углубленного изучения. Такое предложение девушка восприняла положительно. Игорь Карпенко поручил местным органам власти подобрать оптимальный вариант перераспределения с учетом планируемого места жительства молодой семьи.

После приема в общении с корреспондентом БЕЛТА учитель отметила, что довольна решением ситуации. По ее словам, такие приемы граждан позволяют оперативно решать проблемы напрямую с главой Минобразования: можно высказать свое мнение по тому или иному вопросу, а министр в свою очередь старается сделать все возможное, чтобы помочь обратившемуся. Учитель выразила мнение, что такие приемы необходимо устраивать чаще.-0-