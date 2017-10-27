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На Эйфелевой башне теперь можно сыграть в гольф
27.10.2017 22:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт — Sputnik. Площадка для игры в гольф появилась на одной из главных достопримечательностей французской столицы — Эйфелевой башне, сообщает Sputnik.
Идея создания площадки для гольфа принадлежит Французской федерации гольфа. Таким образом организация решили привлечь внимание к поединку командами Европы и США за Кубок Райдера. На мини-поле, которое украшено макетами самых примечательных мест Парижа, расположены шесть лунок.
"Как насчет того, чтобы сыграть в мини-гольф на высоте 57 метров над землей? Приходите и покажите свои навыки до 5 ноября", — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте Эйфелевой башни.
Клюшки и мячи выдаются посетителям на месте, а наиболее успешным игрокам будут вручать символические призы.
Кубок, учрежденный английским бизнесменом Сэмюэлем Райдером, впервые состоялся в 1927 году. С 1979 года он проводится в формате Европа — США. Пока больше побед на счету американских спортсменов. Состязания пройдут с 25 по 30 сентября будущего года в парижском комплексе Le Golf National.
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Сыграть в гольф можно будет в период школьных каникул, которые заканчиваются во Франции 5 ноября.
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