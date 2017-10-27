На Эйфелевой башне теперь можно сыграть в гольф

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Площадка для игры в гольф появилась на одной из главных достопримечательностей французской столицы — Эйфелевой башне, сообщает Sputnik.

Идея создания площадки для гольфа принадлежит Французской федерации гольфа. Таким образом организация решили привлечь внимание к поединку командами Европы и США за Кубок Райдера. На мини-поле, которое украшено макетами самых примечательных мест Парижа, расположены шесть лунок.

"Как насчет того, чтобы сыграть в мини-гольф на высоте 57 метров над землей? Приходите и покажите свои навыки до 5 ноября", — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте Эйфелевой башни.

How about playing minigolf 57 meters above the ground? Come and show me your golf skills until November the 5th! pic.twitter.com/05mOPDadSe — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 26 октября 2017 г.

Клюшки и мячи выдаются посетителям на месте, а наиболее успешным игрокам будут вручать символические призы.

Кубок, учрежденный английским бизнесменом Сэмюэлем Райдером, впервые состоялся в 1927 году. С 1979 года он проводится в формате Европа — США. Пока больше побед на счету американских спортсменов. Состязания пройдут с 25 по 30 сентября будущего года в парижском комплексе Le Golf National.