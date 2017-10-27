Заведующая лабораторией в Лунинце разрешала торговлю просроченным мясом

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Временно исполняющая обязанности заведующей лабораторией ветсанэкспертизы Лунинца не менее 80 раз брала взятки с предпринимателей за разрешение на торговлю просроченной продукцией.

Поводом для правоохранительных органов заинтересоваться заведующей послужило коллективное обращение индивидуальных предпринимателей, торгующих мясом. Проведенная проверка установила неоднократные факты нарушения.



© Фото: БелаПАН Гомеле В начался суд по делу об испорченном мясе

По словам помощника прокурора Лунинецкого района Анны Пенер, исполняющей обязанности завлабораторией предъявлено обвинение в том, что она "умышленно, из корыстных побуждений, неоднократно принимала в качестве взяток материальные ценности".

"Это происходило исключительно в связи с занимаемым ею должностным положением. За разрешение на реализацию на рынке мяса и мясных продуктов, срок годности которых истек, предприниматели рассчитывались с и.о. завлабораторией продуктами питания", — сказала Пенер.

Как установило следствие, обвиняемая брала взятки с апреля по декабрь 2016 года не менее восьмидесяти раз с периодичностью от одного до четырех раз в неделю. За это вместо того, чтобы принимать меры по изъятию и уничтожению просроченной мясной продукции, заведующая лабораторией разрешала ее реализацию.

Против обвиняемой было возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 430 УК РБ (Получение взятки). Судом Лунинецкого района ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.