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Заведующая лабораторией в Лунинце разрешала торговлю просроченным мясом

27.10.2017 21:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт — Sputnik. Временно исполняющая обязанности заведующей лабораторией ветсанэкспертизы Лунинца не менее 80 раз брала взятки с предпринимателей за разрешение на торговлю просроченной продукцией.

Поводом для правоохранительных органов заинтересоваться заведующей послужило коллективное обращение индивидуальных предпринимателей, торгующих мясом. Проведенная проверка установила неоднократные факты нарушения.

Заведующая лабораторией в Лунинце разрешала торговлю просроченным мясом
© Фото: БелаПАН
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По словам помощника прокурора Лунинецкого района Анны Пенер, исполняющей обязанности завлабораторией предъявлено обвинение в том, что она "умышленно, из корыстных побуждений, неоднократно принимала в качестве взяток материальные ценности".

"Это происходило исключительно в связи с занимаемым ею должностным положением. За разрешение на реализацию на рынке мяса и мясных продуктов, срок годности которых истек, предприниматели рассчитывались с и.о. завлабораторией продуктами питания", — сказала Пенер.

Как установило следствие, обвиняемая брала взятки с апреля по декабрь 2016 года не менее восьмидесяти раз с периодичностью от одного до четырех раз в неделю. За это вместо того, чтобы принимать меры по изъятию и уничтожению просроченной мясной продукции, заведующая лабораторией разрешала ее реализацию.

Против обвиняемой было возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 430 УК РБ (Получение взятки). Судом Лунинецкого района ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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За взятки заведующая лабораторией ветсанэкспертизы выдавала разрешения предпринимателям на торговлю просроченной продукцией.

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