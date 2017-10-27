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Заведующая лабораторией в Лунинце разрешала торговлю просроченным мясом
27.10.2017 21:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт — Sputnik. Временно исполняющая обязанности заведующей лабораторией ветсанэкспертизы Лунинца не менее 80 раз брала взятки с предпринимателей за разрешение на торговлю просроченной продукцией.
Поводом для правоохранительных органов заинтересоваться заведующей послужило коллективное обращение индивидуальных предпринимателей, торгующих мясом. Проведенная проверка установила неоднократные факты нарушения.
По словам помощника прокурора Лунинецкого района Анны Пенер, исполняющей обязанности завлабораторией предъявлено обвинение в том, что она "умышленно, из корыстных побуждений, неоднократно принимала в качестве взяток материальные ценности".
"Это происходило исключительно в связи с занимаемым ею должностным положением. За разрешение на реализацию на рынке мяса и мясных продуктов, срок годности которых истек, предприниматели рассчитывались с и.о. завлабораторией продуктами питания", — сказала Пенер.
Как установило следствие, обвиняемая брала взятки с апреля по декабрь 2016 года не менее восьмидесяти раз с периодичностью от одного до четырех раз в неделю. За это вместо того, чтобы принимать меры по изъятию и уничтожению просроченной мясной продукции, заведующая лабораторией разрешала ее реализацию.
Против обвиняемой было возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 430 УК РБ (Получение взятки). Судом Лунинецкого района ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.
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За взятки заведующая лабораторией ветсанэкспертизы выдавала разрешения предпринимателям на торговлю просроченной продукцией.
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