МИНСК, 27 окт — Sputnik. Двухэтажные поезда Stadler, собранные в Беларуси, запустили по маршруту Киевский вокзал – аэропорт "Внуково" в Москве, сообщили Sputnik в белорусском посольстве в России.



© Фото: Минский метрополитен Поезда Stadler будут ходить по третьей ветке минского метро

Составы нового поколения KISS построены на совместном швейцарско-белорусском предприятии ЗАО "Штадлер Минск". Кроме рейсов во "Внуково", планируется запустить "Штадлеры" по маршруту Павелецкий вокзал – аэропорт "Домодедово".

"Обновление подвижного транспорта — один из этапов развития компании "Аэроэкспресс" в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в нескольких российских городах", — заявил министра транспорта РФ Максим Соколов на церемонии отправлении первого состава.

Он также выразил надежду, что москвичи и гости столицы оценят технологические новшества, реализованные в поездах.

"Аэроэкспресс" приобрел у "Штадлера" 11 составов. Аэропорт "Внуково" за год принимает 18 миллионов пассажиров, "Домодедово" – около 30 миллионов.