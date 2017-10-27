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СМИ: еще одна женщина объявила Буша-старшего в домогательствах

28.10.2017 08:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 окт — Sputnik. Имя еще одной женщины, которая обвинила бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в домогательствах, не разглашается, сообщил телеканал CNN.

СМИ: еще одна женщина объявила Буша-старшего в домогательствах
© AFP/ EMMANUEL DUNAND
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Ранее о домогательствах экс-главы США рассказала актриса Хезер Линд. По словам женщины, несколько лет назад Буш-старший во время фотосессии "потрогал ее сзади". Причем сделал это в присутствии своей жены, добавив "грязную" шутку. После заявления Линд представитель экс-президента сообщил, что Буш-старший приносит искренние извинения, если его попытка пошутить оскорбила Линд.

По данным СМИ, еще одна актриса Джордана Грольник рассказала, что в 2016 году во время совместной фотосъемки в штате Мэн политик "схватил ее" также в присутствии своей супруги. После этого сообщения последовал более полный комментарий представителя Буша-старшего по поводу обвинений в домогательствах.

Третья женщина, которая пожелала остаться неизвестной, заявила, что встретила экс-президента на мероприятии в Хьюстоне. По ее словам, он несколько раз "сжал ее сзади". Также она добавила, что это было не просто похлопывание.

Джордж Буш-старший занимал пост президента США с 1989 по 1993 год.

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Теги: Минск
 
 
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