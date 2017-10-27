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ГАИ: это стереотип, что молодые водители чаще попадают в ДТП
28.10.2017 07:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт — Sputnik. От общей цифры — это около трехсот ДТП — процент участия неопытных водителей незначительный, об этом рассказал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.
© Sputnik/
"После получения водительского удостоверения молодой водитель максимально осторожен и сконцентрирован, нацелен на безопасное управление транспортным средством, где-то не уверен в своих навыках. И это не угрожает безопасности дорожного движения", — пояснил он.
По словам Вадима Гаркуна, проблема возникает чуть позже. Спустя 2-3 года после получения водительского удостоверения наступает процесс расслабления, где водителя может поджидать потенциальная опасность. "Переоценив свои силы, уверовав в то, что он уже является специалистом в управлении автомобилем, этот водитель может создавать опасность", — отметил он.
В пресс-центре Sputnik Беларусь
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В Минске с участием водителей, имеющих стаж вождения до года, в 2017 году произошло всего 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди.
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