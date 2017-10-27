ГАИ: это стереотип, что молодые водители чаще попадают в ДТП

МИНСК, 28 окт — Sputnik. От общей цифры — это около трехсот ДТП — процент участия неопытных водителей незначительный, об этом рассказал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.

"После получения водительского удостоверения молодой водитель максимально осторожен и сконцентрирован, нацелен на безопасное управление транспортным средством, где-то не уверен в своих навыках. И это не угрожает безопасности дорожного движения", — пояснил он.

По словам Вадима Гаркуна, проблема возникает чуть позже. Спустя 2-3 года после получения водительского удостоверения наступает процесс расслабления, где водителя может поджидать потенциальная опасность. "Переоценив свои силы, уверовав в то, что он уже является специалистом в управлении автомобилем, этот водитель может создавать опасность", — отметил он.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошла прямая линия с руководством ГАИ города Минска, на которую поступило более 20 звонков на самые актуальные для города темы. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь.