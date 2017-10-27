МИНСК, 28 окт — Sputnik. Телеведущая Ксения Собчак, решившая принять участие в выборах президента России в 2018 году, заявила, что в случае своего избрания первым делом примет указ, чтобы убрать тело Ленина с Красной площади.

Вопрос захоронения основателя советского государства уже много лет обсуждает российское общество. Новый виток дискуссии пришелся на 2017 год, причиной послужило заявление Ксении Собчак.

"Если действительно задавать такой фантастический вопрос о том, что бы я сделала, став президентом, то, наверное, первый мой знаковый указ был бы связан с тем, что труп Ленина надо убрать с Красной площади. Это вещь, которая меня страшно возмущает", — сказала Собчак на встрече и избирателями.

Также телеведущая отметила, что страна проваливается в Средневековье в том числе из-за того, что на главной площади лежит труп человека.

По этому поводу ранее высказывался президент России Владимир Путин. Он заявлял, что к вопросу о захоронении Ленина нужно подходить аккуратно. По его мнению, не стоит предпринимать тех шагов, которые разделяют общество.

В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал дискуссии вокруг этого вопроса "очередным весенним обострением антисоветизма".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017-го.

Ксения Собчак, решившая участвовать в выборах, позиционирует себя как кандидата "против всех".