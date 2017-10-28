В Беларуси 29 октября будет дождливо, местами пройдут ливни

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье и понедельник по Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятного метеорологического явления, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Днем 29 октября по юго-западной половине республики, а 30 октября во многих районах страны ожидается усиление ветра до 15-22 м/с. В утренние и дневные часы 29 октября по западу пройдут сильные дожди.

В ближайшие сутки в Беларуси будет облачно, прогнозируются продолжительные осадки. По западу страны они будут особенно сильными утром и днем 29 октября. Ветер ночью юго-западный, умеренный, в отдельных районах сильный порывистый, днем - северный, умеренный, по юго-западной половине сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов, днем - 3-9 тепла.-0-

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