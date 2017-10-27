Народный Kickstarter: молодая мама попросила денег через соцсети

ВИТЕБСК, 28 окт — Sputnik. Молодая мама из Витебска решила попросить помощи у участников одной из городских групп социальной сети "ВКонтакте", деньги ей понадобились на погашение задолженности по квартплате и рассрочки за телефон.

У Катерины (имя изменено) сын и дочь от разных браков, сейчас она разведена и поэтому воспитывает детей одна. Поскольку детям семь и 11 лет, государство не платит витебчанке пособие по уходу за детьми. Бывшие мужья тоже перестали помогать финансово, и семье приходится жить только на зарплату матери.

"Я работала на заводе, но поскольку предприятие находится в плачевном состоянии, то заказов часто не было вообще, поэтому и зарплата иногда опускалась до 40 рублей в месяц. Хотя даже когда работа была, я не получала более 200 рублей. Но тогда мне помогал алиментами отец одного из детей и поэтому деньги были. В мае этого года, без объяснения причин, мне не продлили контракт. Кроме меня в том же месяце уволили еще 40 человек. Так совпало, что примерно в это время перестали платить алименты, поэтому денег в семье не стало", — рассказала Sputnik Катерина.

Через два месяца девушке удалось найти работу посудомойкой в одном из отелей Витебска. Несмотря на то, что зарплата там оказалась небольшой — 270 рублей, после двух месяцев безденежья она показалась роскошной, даже из расчета того, что эта сумма тратится на трех человек и оплату коммунальных услуг.

Старые долги не дают о себе забыть

270 рублей — небольшая сумма, если ее приходится тратить на содержание двоих детей. Поэтому, естественно, у Екатерины не оставалось денег на погашение старых долгов.

"Когда я два месяца сидела без работы, у меня появилась заложенность по оплате квартиры и по выплате рассрочки за телефон, который я брала давно, в те счастливые времена, когда с деньгами у меня было все в порядке. И вот эти-то долги, по которым росли проценты, у меня никак не получалось отдать", — сокрушается девушка.

Ни взять кредит, ни одолжить у знакомых Катерина не смогла, и поэтому решила пойти на крайние меры — обратиться за помощью в соцсети.

"Я долго не могла решиться на это, но ситуация уже дошла до того, что выбора не осталось. Честно говоря, когда писала пост в группу, то предполагала, что в комментариях под ним будет, в основном, ругань, как обычно происходит в наших городских сообществах. Хотя и просила я даже не столько денег, сколько совета, как приостановить рост процентов по долгам, чтобы спокойно их выплатить. Но если бы кто-то захотел перевести небольшую сумму, мне бы эти деньги пригодились. Надежда на помощь, конечно, была слабая", — рассказала собеседница агентства.

Объявление девушки "провисело" в группе буквально пять минут, после чего она попросила удалить запись, поскольку ее увидел знакомый и позвонил Катерине, пообещав помочь. По словам девушки, она и раньше к нему обращалась за помощью, но тогда у знакомого не было денег, а увидев просьбу девушки во ‎"‎ВКонтакте‎"‎, он понял, что она находится в крайне тяжелом положении и постарался найти необходимую сумму.

Неоднозначная реакция

"Приятно, что есть люди, умеющие не только высмеивать в комментариях, но и реально помогать друг другу", — написал в группе администратор.

И если под просьбой Екатерины пользователи не успели оставить ни одного комментария, то запись администратора комментировали много. Как и опасалась девушка, для большинства пользователей эта ситуация была поводом лишний раз позубоскалить, не предложив помощи или совета.

"Это что, новая форма попрошайничества? А если все так начнут жалостно просить? Онлайн-побирательство, новая форма попрошайничества"‎, — высказала свое возмущение одна из читательниц витебского интернет-сообщества.

"‎Что должно случиться, чтобы мы начали помогать друг другу, а не подкусывать, ведь вроде ж все в одном месте живем, на одних условиях, а почитаешь комментарии, такое чувство будто у кого-то есть пожизненная защита от подобных ситуаций. Если вам еще не приходилось искать помощи, то это не ваша заслуга, а везение. Сейчас, в такой ситуации может оказаться каждый‎"‎, — оставила последний пост в обсуждении другая сердобольная комментаторша (орфография и пунктуация автора сохранены).