Реакция на жестокость: котенок из Полоцка как срез настроений общества

МИНСК, 28 окт — Sputnik. Случаи жестокого обращения с животными в Беларуси все чаще получают широкий общественный резонанс и заслуженную правовую оценку, свидетельствует последний случай в Полоцке.

На этой неделе в райцентре Витебской области искали мужчину, который без причины пнул ногой котенка. Видео начали распространять жители Полоцка в социальных сетях: на записи с камеры наблюдения, установленной на улице Зодчего Иоанна, возле магазина "Дионис", видно, как мужчина ногой с силой бьет животное, которое отлетает к стене дома. По данным пользователей соцсетей, кот впоследствии был найден мертвым.

При этом, как можно было рассмотреть на видео, животное было настроено к людям доброжелательно: кот просто хотел, чтобы его погладили.

В тот же день стало известно, что шокировавший общественность поступок совершил сотрудник правоохранительных органов Полоцка.

"Неблаговидный поступок совершил сотрудник полоцкой милиции", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что по факту была проведена проверка, по результатам которой приняли решение уволить данного мужчину из милиции с формулировкой "за совершение проступка, дискредитирующего звание сотрудника органов внутренних дел".

В настоящее время в отношении гражданина начат административный процесс за жестокое обращение с животным.

Мне снится этот кот: убийство в Минске

Примечательно, что похожий случай произошел недавно в Минске. В середине октября дело о жестоком обращении с животными в отношении работника одного из автотранспортных предприятий столицы Владислава Березко рассматривал суд Первомайского района Минска.

Выездное судебное заседание прошло в актовом зале филиала "Автобусный парк №2" КУП "Минсктранс", где работает обвиняемый. Зал был полон сотрудников данного предприятия, которых обязали присутствовать на суде. Таким образом, делу был придан дополнительный общественный резонанс.

Суд приговорил Березко, который был признан виновным в убийстве котенка с особой жестокостью, к году исправительных работ, а также постановил вычитать из его заработной платы каждый месяц 25% в пользу государства.

Во время судебного процесса выяснились многие шокирующие обстоятельства. Так, свидетели, которые давали показания в суде, сообщили, что котенок до того, как был убит, жил в квартире, которая в микрорайоне известна с репутацией "притон".

Свидетельница, которая написала заявление в милицию об инциденте, рассказала, что хозяйка убитого котенка недавно вышла на свободу. Ее два раза лишали родительских прав.

В суде были оглашены результаты вскрытия котенка — множественные травмы, от которых он скончался. Также было установлено, что погибшему котенку было около двух месяцев, он был средней упитанности и весил 1 кг.

Сам Березко заявил в суде, что вообще-то хорошо относится к животным, и убивать кота он не хотел.

По его словам, в тот день он пришел к хозяйке квартиры притона, распивал с ней спиртные напитки и попросил ее отдать ему котенка – мужчина собирался отвести его на дачу.

По словам обвиняемого, он пожалел животное, которого в квартире-притоне плохо содержали.

Березко утверждает, что котенок, когда он взял его на руки, начал царапаться, делать затяжки на его "единственных и любимых штанах". Согласно материалам дела, он не менее десяти раз ударил котенка головой и туловищем о стену дома.

Вспоминали Хатико

Выступая в прениях, государственный обвинитель отметила, что главным законом страны, Конституцией, предписано бережно и гуманно относиться к окружающей среде.

"В мировой истории и в наши дни были случаи, когда благодаря домашним питомцам были спасены жизни людей", — сказала прокурор Виктория Венцелевич.

При этом она напомнила историю о японском верном псе Хатико, который является символом верной любви животного к своему хозяину.

По словам прокурора, рассматриваемый случай — пример беспрецедентной жестокости к маленькому котенку. Отстаивая свою позицию, гособвинитель убеждала суд наказать обвиняемого Березко по всей строгости закона.

Интересно, что сотрудники предприятия, на котором Березко работает слесарем, отзывались о нем скорее положительно. По их словам, он "исполнительный и спокойный человек". Как с ним такое могло случиться — для всех загадка.

Из зачитанной в зале суда характеристики следует, что у администрации предприятия не было особых претензий к Березко как к работнику. Также в зале суда огласили информацию, что наркологи не признали у него алкогольной зависимости.

Собаку выбросили из окна

Еще одно уголовное дело в отношении минчанина, который выбросил избитую собаку из окна на пятом этаже, было возбуждено в столице на этой неделе.

Уголовное дело по факту жестокого обращения с животным находится в производстве Московского районного отдела СК, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

По ее словам, следователи продолжают проводить необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего, назначен ряд экспертиз.

В ходе расследования установлено, что 20 октября около 16:00 29-летний минчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на пятом этаже дома по улице Есенина, имея умысел на жестокое обращение с животным, умышленно нанес несколько ударов по голове и другим частям тела животного. После этого мужчина сбросил собаку вниз, сказала Гончарова.

От полученных повреждений собака погибла. Животное обнаружили прохожие, которые и сообщили об этом в правоохранительные органы.

В этом году это не первой случай, когда следователи возбуждают уголовное дело за убийство животного.

Закопал живых щенков

Накануне Международного дня защиты животных достоянием гласности стало происшествие, случившееся летом в Витебске. 40-летний мужчина с размахом в течение дня отмечал с друзьями свой юбилей. Под вечер, когда друзья разошлись, он обнаружил, что его собака родила шестерых щенят и прячется с ними во дворе. Недолго думая, мужчина взял мешок и лопату.

"По делу было установлено, что 22 июня около 20:20 гражданин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь вблизи дома 121-ж по улице Титова в Витебске, закопал шесть щенков собаки под землю, что повлекло их гибель. Совершил жестокое обращение с животными", — рассказала Шильтенок.

Мужчине пытались помешать дети и подростки, но он к ним не прислушался. Тогда очевидцы вызвали милицию. "Юбиляр" был доставлен сотрудниками ОМОН в милицию. Уровень алкоголя в крови задержанного составил более 3 промилле.

В соответствии со статьей 15.45 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь "жестокое обращение с животными", ему определено административное наказание в виде штрафа в размере 20 базовых величин, что составляет 460 рублей.

В суд правонарушитель не явился, дело было рассмотрено в его отсутствие.

Многострадальный закон о животных

Пока случаи жестокого обращения с животными рассматриваются белорусскими судами и обществом сквозь призму норм Кодекса об административных правонарушениях: в Беларуси до сих пор не принят закон о животных.

Проект этого закона более года находится на рассмотрении в белорусском парламенте, претерпел не одну правку и обсуждение, однако всякий раз зоозащитники и общественность находят в нем недостатки, которые мешают вынести его на парламентские слушания.

Осенняя сессия парламента открылась в Беларуси 3 октября. Накануне ее открытия председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко призвал депутатов активизировать работу по подготовке проектов законов, которые находятся в парламенте год и более. Среди них многострадальный проект закона о животных: с принятием этого закона у зоозащитников появилось бы больше рычагов реагирования на тех, кто жестоко обращается с животными.