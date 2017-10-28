28 октября, Минск /Светлана Василевская - БЕЛТА/. В Беларуси расширят возможности для получения старшеклассниками рабочих профессий, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр образования Игорь Карпенко.

"Мы предложим учащимся старших классов осваивать курс профессиональной подготовки, чтобы они смогли овладеть практическими навыками будущей профессии. Думаю, только на пользу пойдет, если к аттестату зрелости выпускник получит и свидетельство об освоении рабочей профессии", - сказал Игорь Карпенко.

Разработана соответствующая учебная программа - рабочую профессию можно будет освоить за два года. В дальнейшем эти часы возможно засчитывать при поступлении в учреждения профессионально-технического образования.

В этой связи Игорь Карпенко вспомнил, как во время посещения одного из минских колледжей общался с молодым человеком, который здесь получал рабочую профессию. В будущем парень планировал поступать в БНТУ, а приобретенные навыки будущему инженеру очень пригодятся. "Похвально, что молодой человек целенаправленно идет к своей будущей профессии", - отметил руководитель ведомства.

К слову, учащиеся некоторых школ и сегодня могу получать рабочие специальности, однако этой возможностью охвачено не очень большое количество ребят. Местным органам власти поручено проработать приемлемый для своего региона алгоритм организации такого обучения.-0-