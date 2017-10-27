МИНСК, 28 окт – Sputnik. Представители силовых органов задержали двух руководителей ОАО "ДорОрс" по подозрению в совершении хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.

Задержание состоялось в среду 25 октября: под стражу взяли директора предприятия и главного инженера. Топ-менеджеров задержали на основании подозрения, которое возникло у правоохранителей на основании материалов проверки ГУБОПиК МВД.



© Sputnik / Виктор Толочко Задержаны два топ-менеджера "ДорОрса" по подозрению в коррупции

Кто задержан?

Согласно данным на сайте предприятия речь идет о генеральном директоре Александре Козлове и главном инженере Алексее Крупкевиче.

В отношении них расследуется уголовное дело по ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). По информации СК, сейчас следователи уточняют все обстоятельства дела.

Какие санкции грозят руководителям?

В СК не обозначили, по какой части ст. 210 УК возбуждено уголовное.

Вместе с тем, как следует из Уголовного кодекса, статья имеет четыре части. Первая из них – "Завладение имуществом либо приобретение права на имущество, совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями)" – предусматривает штрафы или лишение свободы на срок до четырех лет.

Вторая часть статьи предусматривает 2-5 лет лишения свободы или 3-7 лет с конфискацией имущества.

Третья часть статьи оговаривает санкции за хищение с использованием служебных полномочий в особо крупном размере и предусматривает санкции от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Четвертая часть статьи касается коррупционных преступлений, совершенных группой лиц в особо крупном размере. Такие деяния наказываются лишением свободы на срок 5-12 лет с конфискацией имущества.

Все части стать 210 УК РБ запрещают лицам, осужденным за коррупционные преступления, в течение определенного срока времени занимать те или иные должности.

По бумагам все в порядке

Ранее ОАО "ДорОрс" входило в состав Белорусской железной дороги, но в последние годы функционирует как самостоятельное юрлицо. Копания имеет собственную развитую торговую сеть во всех городах Беларуси, выступает крупным ритейлером. Кроме того, в компании имеется собственное тепличное хозяйство и завод по производству алкогольной продукции, множество точек общественного питания. Компания также выступает крупным игроком цветочного рынка Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко В Белкоопсоюзе снова задержания: шлейф старых коррупционных дел

Государству в уставном фонде принадлежит 99,5% акций, при этом более 98% акций находятся в республиканской собственности.

Как следует из опубликованной на сайте ведомства бухгалтерской отчетности, 2016 год "ДорОрс" закончил с прибылью, которая составила более 9,3 миллиона рублей и выросла по сравнению с 2015 годом более чем на 3 миллиона.

По итогам работы за минувший год "ДорОрс" начислил своим акционерам на выплату дивидендов более 2 миллионов рублей.

Примечательно, что в 2016 году "ДорОрс" приходит финансовый аудит, который выполнила белорусская аудиторская компания "РСМ БелАудит". Как отмечается в отчете об аудировании документов о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, "если бы нами было проверено наличие товарно-материальных ценностей, бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положение аудируемого лица и результаты его финансово-хозяйственной деятельности".

Не первое дело в ритейле

Примечательно, что "ДорОрс" – не первая торговая сеть, которая оказалась втянутой в коррупционный скандал.

Так, в апреле с новой силой разгорелся скандал в Белкоопсоюзе: весной был задержан по подозрению в получении взятки неназванный следственными органами один из руководителей организации. Этот скандал стал далеко не первым в Белкоопсоюзе.

Речь идет о серии громких уголовных дел, возбужденных летом 2013 года КГБ. Тогда под следствие попал и предшественник Иванова – Сергей Сидько. В 2015 году Верховный суд приговорил Сидько к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, оштрафовал его на 500 базовых величин и лишил права занимать руководящие должности на срок в пять лет.

После начала расследования уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белкоопсоюза в потребительском обществе начались массовые проверки. Их проводили как структуры КГБ, так и МВД, Департамент финансовых расследований Госконтроля и прокуратура. Под проверки подпала не только головная структура организации, но и вся коммерческая сеть общества – а это более 10 тысяч магазинов, которые расположены в основном в малых городах и на селе. Было выявлено множество фактов преступной и коррупционной деятельности, но многие из них так и не были обнародованы.