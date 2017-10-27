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Минобороны жестко поговорило с командирами о "дедовщине"
28.10.2017 18:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт – Sputnik. Оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил и заседание коллегии Министерства обороны прошли 27 октября и были посвящены рассмотрению вопросов поддержания дисциплины и правопорядка в армии.
© Sputnik/ Константин Чалабов
В октябре Минобороны и Комитет солдатских матерей начали проверять воинские части на предмет выявления фактов неуставных отношений. Дополнительные проверки были начаты в связи с
"Состоялся принципиальный жесткий разговор, глубоко проанализировано состояние дисциплины в воинских частях, раскрыты причины имеющихся в ряде из них преступлений и происшествий", – сообщили Sputnik в пресс-службе Минобороны.
Там добавили, что особое внимание было уделено профилактике нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими "как наиболее позорных явлений, подрывающих боеготовность воинских частей и подразделений, авторитет армии в обществе".
Должностным лицам органов военного управления поставлены "конкретные задачи по поддержанию дисциплины и правопорядка, боевой и мобилизационной готовности, сохранению жизни и здоровья подчиненного личного состава".
Как ранее сообщали в военном ведомстве, во время проверок изучаются отношения в коллективах военнослужащих, полнота и качество выполнения должностными лицами требований документов по предупреждению правонарушений в войсках.
Основное внимание уделяется тем частям, где ранее возбуждались уголовные дела по фактам "дедовщины".
В Минобороны также в очередной раз заявили, что будут принимать самые жесткие меры к должностным лицам, которые скрывают факты правонарушений в войсках.
Кроме того, в министерстве отметили, что руководство ведомства будет поддерживать командиров и начальников, "вскрывающих негативные явления и их причины и принимающих своевременные необходимые меры по поддержанию законности и правопорядка до наступления негативных последствий".
Председатель Следственного комитета генерал-майор юстиции Иван Носкевич на этой неделе заявил о возбуждении новых уголовных дел в рамках расследования дела о гибели солдата-срочника Александра Коржича.
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Вопросы поддержания дисциплины и правопорядка обсуждались на оперативном сборе командного состава ВС и заседании коллегии военного ведомства.
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