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Рокировочка: глава Amazon Безос снова стал самым богатым на Земле

28.10.2017 18:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 окт – Sputnik. Глава американского ритейлера Amazon Джефф Безос снова стал самым богатым человеком на планете по версии журнала Forbes.

Рокировочка: глава Amazon Безос снова стал самым богатым на Земле
© AP/ Nati Harnik
На день и на полмиллиона: Джефф Безос снова не самый богатый

Сейчас состояние Безоса Forbes оценивает в 93,1 миллиарда долларов США. Таким образом, он в настоящее время на 3,2 миллиарда богаче основателя Microsoft Билла Гейтса.

Третьим в списке стоит инвестор Уоррен Баффет (80,6 миллиарда), четвертым – Амансио Ортега, владелец бренда Zara (77,9 миллиарда). Пятую строчку рейтинга занимает создатель Facebook Марк Цукерберг (73,8 миллиарда).

В июле текущего года Безос уже был богатейшим человеком мира, но тогда он возглавлял список Forbes менее суток.

 
Теги: Минск
 
 
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В июле текущего года Безос уже был богатейшим человеком мира, но тогда он возглавлял список Forbes менее суток.

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