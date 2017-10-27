Рокировочка: глава Amazon Безос снова стал самым богатым на Земле

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Глава американского ритейлера Amazon Джефф Безос снова стал самым богатым человеком на планете по версии журнала Forbes.



© AP/ Nati Harnik На день и на полмиллиона: Джефф Безос снова не самый богатый

Сейчас состояние Безоса Forbes оценивает в 93,1 миллиарда долларов США. Таким образом, он в настоящее время на 3,2 миллиарда богаче основателя Microsoft Билла Гейтса.

Третьим в списке стоит инвестор Уоррен Баффет (80,6 миллиарда), четвертым – Амансио Ортега, владелец бренда Zara (77,9 миллиарда). Пятую строчку рейтинга занимает создатель Facebook Марк Цукерберг (73,8 миллиарда).

В июле текущего года Безос уже был богатейшим человеком мира , но тогда он возглавлял список Forbes менее суток.