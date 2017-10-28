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Медики: президент Бразилии после операции чувствует себя хорошо
28.10.2017 21:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт – Sputnik. Бразильский президент Мишел Темер после перенесенной операции чувствует себя хорошо, его выпишут из больницы понедельник 30 октября, сообщил лечащий врач главы государства Роберт Калил Фильо.
© Sputnik/ Сергей Гунеев
В пятницу Темеру была сделана операция в связи с урологическими проблемами.
"Клиническое состояние его очень хорошее, он переведен из отделения полуинтенсивной терапии в палату", – приводит канал Globo слова Калила.
По информации врача, президенту в больнице день назад сделали резекцию простаты.
Предполагается, что Темер вернется на работу в уже среду 1 ноября.
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По информации врача, президенту в больнице день назад сделали резекцию простаты.
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