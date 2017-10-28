Медики: президент Бразилии после операции чувствует себя хорошо

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Бразильский президент Мишел Темер после перенесенной операции чувствует себя хорошо, его выпишут из больницы понедельник 30 октября, сообщил лечащий врач главы государства Роберт Калил Фильо.



© Sputnik/ Сергей Гунеев Президента Бразилии выписали из больницы после обследования

В пятницу Темеру была сделана операция в связи с урологическими проблемами.

"Клиническое состояние его очень хорошее, он переведен из отделения полуинтенсивной терапии в палату", – приводит канал Globo слова Калила.

По информации врача, президенту в больнице день назад сделали резекцию простаты.

Предполагается, что Темер вернется на работу в уже среду 1 ноября.

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