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Постоянной зеленой "правой стрелки" в Беларуси пока не будет
29.10.2017 07:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт — Sputnik. Изучение зарубежного опыта использования постоянного правого поворота показывает, что количество плюсов от принятия такого решения значительно меньше, чем минусов, рассказал во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В принятии тех или иных организационных решений мы изучаем сложившуюся практику. В части европейских государств и в некоторых штатах США такая норма реализована. Однако изучение этого опыта говорит о том, что мы, выигрывая в комфорте, проигрываем в вопросах безопасности", — отметил он.
По словам начальника минского УГАИ, на сегодняшний день причин и условий, указывающих на однозначное внедрение постоянной "правой стрелки" как способа повышения пропускной способности, нет.
"Нет такого количества плюсов, чтобы начать продвигать это решение", — пояснил он.
В пресс-центре Sputnik Беларусь
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Представители ГАИ считают, что на сегодняшний день причин и условий, указывающих на однозначное внедрение постоянной "правой стрелки", нет.
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