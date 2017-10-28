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Постоянной зеленой "правой стрелки" в Беларуси пока не будет

29.10.2017 07:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 окт — Sputnik. Изучение зарубежного опыта использования постоянного правого поворота показывает, что количество плюсов от принятия такого решения значительно меньше, чем минусов, рассказал во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун.

Постоянной зеленой "правой стрелки" в Беларуси пока не будет
© Sputnik / Виктор Толочко
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"В принятии тех или иных организационных решений мы изучаем сложившуюся практику. В части европейских государств и в некоторых штатах США такая норма реализована. Однако изучение этого опыта говорит о том, что мы, выигрывая в комфорте, проигрываем в вопросах безопасности", — отметил он.

По словам начальника минского УГАИ, на сегодняшний день причин и условий, указывающих на однозначное внедрение постоянной "правой стрелки" как способа повышения пропускной способности, нет.

"Нет такого количества плюсов, чтобы начать продвигать это решение", — пояснил он.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошла прямая линия с руководством ГАИ города Минска, на которую поступило более 20 звонков на самые актуальные для города темы. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Представители ГАИ считают, что на сегодняшний день причин и условий, указывающих на однозначное внедрение постоянной "правой стрелки", нет.

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