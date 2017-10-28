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Усиление ветра и дождь со снегом ожидаются в Беларуси 30 октября

29.10.2017 11:15 — Новости Общества | БелТА  
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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усиление ветра и дождь со снегом ожидаются в Беларуси 30 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении - объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах страны 30 октября ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с, местами 24 м/с. 31 октября во многих районах сохранится ветер порывами до 15-22 м/с.

В понедельник в Беларуси будет облачно, пройдут дожди, днем по западной половине - с мокрым снегом. Ветер северо-западный, сильный порывистый.

Температура воздуха составит в течение суток от 2 до 7 градусов тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усиление ветра и дождь со снегом ожидаются в Беларуси 30 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...

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