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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработан график переноса рабочих дней в 2018 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Проект соответствующего решения направлен в правительство.

Напомним, в текущем году в соответствии с постановлением Совета Министров №912 от 9 ноября 2016 года рабочий день переносится с понедельника 6 ноября на субботу 4 ноября. Это последний перенос рабочих дней в 2017-м.

Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.-0-