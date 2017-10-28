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В Беларуси разработан график переноса рабочих дней в 2018 году

29.10.2017 11:51 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси разработан график переноса рабочих дней в 2018 году
Фото из архива

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработан график переноса рабочих дней в 2018 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Проект соответствующего решения направлен в правительство.

Напомним, в текущем году в соответствии с постановлением Совета Министров №912 от 9 ноября 2016 года рабочий день переносится с понедельника 6 ноября на субботу 4 ноября. Это последний перенос рабочих дней в 2017-м.

Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработан график переноса рабочих дней в 2018 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной...

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