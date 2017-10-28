|
В Беларуси разработан график переноса рабочих дней в 2018 году
29.10.2017 11:51 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработан график переноса рабочих дней в 2018 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.
Проект соответствующего решения направлен в правительство.
Напомним, в текущем году в соответствии с постановлением Совета Министров №912 от 9 ноября 2016 года рабочий день переносится с понедельника 6 ноября на субботу 4 ноября. Это последний перенос рабочих дней в 2017-м.
Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработан график переноса рабочих дней в 2018 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии