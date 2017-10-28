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Дождь со снегом и сильные порывы ветра ожидаются 30 октября в Беларуси
29.10.2017 13:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт — Sputnik. Дождь и мокрый снег будут сопровождаться сильными порывами ветра, которые в некоторых местах будут достигать 24 м/с, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik/ Алексей Куденко
Синоптики предупредили, что 30 октября ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с, местами до 24 м/с, ветер северо-западный.
По всей республике будет облачно, пройдут дожди, днем и вечером в некоторых районах ожидается мокрый снег. Температура воздуха в течение суток составит от +2 до +7 градусов.
Также в Гидромете отметили, что во вторник 31 октября во многих районах Беларуси сохранится прохладная ветреная с осадками погода. Порывы ветра будут достигать 15-22 м/с.
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Метеорологи объявили оранжевый уровень опасности на понедельник 30 октября: порывы ветра будут достигать 15-22 метров в секунду.
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