Дождь со снегом и сильные порывы ветра ожидаются 30 октября в Беларуси

МИНСК, 29 окт — Sputnik. Дождь и мокрый снег будут сопровождаться сильными порывами ветра, которые в некоторых местах будут достигать 24 м/с, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik/ Алексей Куденко Погода резко ухудшится 29 октября: ожидаются дожди и сильный ветер

Синоптики предупредили, что 30 октября ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с, местами до 24 м/с, ветер северо-западный.

По всей республике будет облачно, пройдут дожди, днем и вечером в некоторых районах ожидается мокрый снег. Температура воздуха в течение суток составит от +2 до +7 градусов.

Также в Гидромете отметили, что во вторник 31 октября во многих районах Беларуси сохранится прохладная ветреная с осадками погода. Порывы ветра будут достигать 15-22 м/с.