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В Беларуси средний размер пенсий в сентябре в 2 раза превысил БПМ для пенсионеров

29.10.2017 17:42 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси средний размер пенсий в сентябре в 2 раза превысил БПМ для пенсионеров
Фото из архива

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси средний размер назначенных в сентябре пенсий составил Br300,3, что в 2 раза превышает бюджет прожиточного минимума (БПМ) для пенсионеров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативные данные Национального статистического комитета.

Средний размер пенсий по возрасту в сентябре составил Br308,2; по инвалидности - Br275,4; по случаю потери кормильца - Br210,1; социальных пенсий - Br183,7.

В соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты бюджет прожиточного минимума для пенсионеров в ценах июня в расчете на месяц на период с 1 августа по 31 октября текущего года составляет Br152.

В органах по труду, занятости и социальной защите в сентябре на учете состояло 2 578,5 тыс. пенсионеров.

В Белстате проинформировали, что в январе-сентябре текущего года государственная адресная социальная помощь (ГАСП) была предоставлена 235,7 тыс. человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года число получателей ГАСП увеличилось на 15 тыс. человек, или на 6,8%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси средний размер назначенных в сентябре пенсий составил Br300,3, что в 2 раза превышает бюджет прожиточного минимума (БПМ) для...

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