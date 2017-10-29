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Карпенко: поступление не должно быть соревнованием кошельков родителей

29.10.2017 21:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 окт — Sputnik. Тенденция отбора талантливых детей в гимназии не должна превращаться в соревнование кошельков родителей, заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко в эфире телеканала ОНТ.

Карпенко: поступление не должно быть соревнованием кошельков родителей
© Sputnik/ Виктор Толочко
Гимназии и лицеи в Беларуси останутся, но экзамены в них могут отменить

По мнению министра, экзамен при поступлении в гимназию после четвертого класса не нужен, поскольку он осознанно не ориентирует ребенка на дальнейший образовательный путь. Однако такой экзамен уместен после девятого класса, когда произошло определенное становление личности, и дети уже могут определиться, чего они хотят в жизни и каким путем собираются идти.

Также Карпенко подчеркнул, что для талантливых детей в общеобразовательных школах существует система факультативов, поддерживающих занятий и кружков. "Все это никто не запрещает делать, и средства на это сегодня выделяются. Сегодня любая школа может этот образовательный алгоритм выстроить в соответствии с потребностями государства, общества и конкретных родителей конкретных детей", — отметил Игорь Карпенко.

"Школа должна создавать равные возможности для любого учащегося в освоении программы, в том числе и на повышенном уровне. Поэтому надо создавать более прозрачную и понятную систему, которая позволит учащемуся выбрать путь его движения. Если он показывает достойные результаты, то в десятом и одиннадцатом классе ему нужно дать на повышенном уровне те предметы по соответствующему профилю, которые нужны для поступления в вуз", — рассказал он.

Также министр образования подчеркнул, что исчезнет понятие "профессиональный лицей", останется только "профессиональный колледж". На уровне среднего образования останутся общеобразовательная средняя школа, лицей и гимназия.

 
Теги: Минск
 
 
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Образование в Беларуси должно быть общедоступным без оттенка элитарности и создавать равные возможности для всех учащихся.

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