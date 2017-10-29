Акция памяти расстрелянной интеллигенции прошла у здания КГБ в Минске

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Представители белорусской оппозиции собрались в воскресенье вечером в центре Минска у здания Комитета государственной безопасности, чтобы почтить память репрессированных белорусских писателей.



© Sputnik/ Виктор Толочко Черная ночь белорусской литературы

Ранее в воскресенье Николай Статкевич на своей странице в Facebook пригласил журналистов на акцию около здания КГБ на проспекте Независимости в столице, начало мероприятия "Цепь памяти" было запланировано на 19:00.

Акцию поддержали около 20 человек. Они зажгли свечи в память о расстрелянных 80 лет назад представителях белорусской интеллигенции.

Акция прошла в спокойной атмосфере, несмотря на то, что она несанкционированная.

Ночь с 29 на 30 октября 1937 года известна как "черная ночь белорусской литературы" : именно тогда во внутренней тюрьме НКВД в Минске расстреляли более 100 деятелей белорусской культуры, науки и искусства, в том числе 22 белорусских писателя.