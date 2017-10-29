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Акция памяти расстрелянной интеллигенции прошла у здания КГБ в Минске

29.10.2017 20:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 окт – Sputnik. Представители белорусской оппозиции собрались в воскресенье вечером в центре Минска у здания Комитета государственной безопасности, чтобы почтить память репрессированных белорусских писателей.

Акция памяти расстрелянной интеллигенции прошла у здания КГБ в Минске
© Sputnik/ Виктор Толочко
Черная ночь белорусской литературы

Ранее в воскресенье Николай Статкевич на своей странице в Facebook пригласил журналистов на акцию около здания КГБ на проспекте Независимости в столице, начало мероприятия "Цепь памяти" было запланировано на 19:00.

Акцию поддержали около 20 человек. Они зажгли свечи в память о расстрелянных 80 лет назад представителях белорусской интеллигенции.

Акция прошла в спокойной атмосфере, несмотря на то, что она несанкционированная.

Ночь с 29 на 30 октября 1937 года известна как "черная ночь белорусской литературы": именно тогда во внутренней тюрьме НКВД в Минске расстреляли более 100 деятелей белорусской культуры, науки и искусства, в том числе 22 белорусских писателя.

 
Теги: Минск
 
 
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Лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии Николай Статкевич провел возле здания КГБ несанкционированную акцию, посвященную жертвам...

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