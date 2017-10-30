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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осенние каникулы начинаются у белорусских школьников, сообщает БЕЛТА.

В этом году на осенних каникулах школьники будут отдыхать дольше обычного - 10 дней, по 7 ноября включительно, поскольку День Октябрьской революции выпадает на вторник.

По традиции в дни каникул учреждения образования проводят для школьников физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия. Навыки здорового образа жизни ребята будут формировать на ролевых играх, тренингах и так далее. Предусмотрена также насыщенная экскурсионная программа.

Школьники продолжат шефство над участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла. Для этого пройдут акции "Дом без одиночества", "Доброе сердце - ветеранам", "Спешите делать добро", "Ветеран живет рядом". Кроме того, на осенних каникулах планируется активно вовлекать детей в поисковую и исследовательскую деятельность, чтобы помочь им изучить историю своей страны, в благоустройство памятников и мест воинских захоронений.

Школы на каникулах продолжат профориентационную работу, используя возможности профессиональных колледжей, лицеев, ссузов.

В дни каникул особую роль играют учреждения дополнительного образования, где в свою очередь планируют провести ряд познавательных мероприятий. Например, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи 1-3 ноября приглашает на международный фестиваль-конкурс "Творчество без границ", на котором ребята смогут познакомиться с культурой других народов, завести друзей из разных стран.-0-