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Саудовских женщин в будущем году начнут пускать на стадионы

30.10.2017 08:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Женщин в Саудовской Аравии в 2018 году впервые начнут пускать на спортивные мероприятия, передает издание Arab News.

Саудовских женщин в будущем году начнут пускать на стадионы
© Youtube / Ruptly TV
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Нововведение касается, в частности, главных спортивных арен в Эр-Рияде, Эд-Дамме и Джедде. Эти стадионы переоборудуют для того, чтобы соревнования могли посещать семьями.

Ранее король Саудовской Аравии разрешил женщинам королевства самостоятельно управлять автомобилями, что было запрещено почти 40 лет. Необходимые приготовления для женщин-водителей будут готовы не ранее лета будущего года.

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Саудовская Аравия считается одним из самых консервативных государств в мире – права женщин в королевстве сильно ограничены. "Слабый пол" в стране физически и юридически зависит от мужчин, выступающих опекунами.

 
Теги: Минск
 
 
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Три главные спортивные арены королевства переоборудуют для того, чтобы их можно было посещать семьями.

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