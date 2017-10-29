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Саудовских женщин в будущем году начнут пускать на стадионы
30.10.2017 08:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт — Sputnik. Женщин в Саудовской Аравии в 2018 году впервые начнут пускать на спортивные мероприятия, передает издание
Нововведение касается, в частности, главных спортивных арен в Эр-Рияде, Эд-Дамме и Джедде. Эти стадионы переоборудуют для того, чтобы соревнования могли посещать семьями.
Ранее король Саудовской Аравии разрешил женщинам королевства
Саудовская Аравия считается одним из самых консервативных государств в мире – права женщин в королевстве сильно ограничены. "Слабый пол" в стране физически и юридически зависит от мужчин, выступающих опекунами.
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Три главные спортивные арены королевства переоборудуют для того, чтобы их можно было посещать семьями.
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