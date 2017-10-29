Саудовских женщин в будущем году начнут пускать на стадионы

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Женщин в Саудовской Аравии в 2018 году впервые начнут пускать на спортивные мероприятия, передает издание Arab News .

Нововведение касается, в частности, главных спортивных арен в Эр-Рияде, Эд-Дамме и Джедде. Эти стадионы переоборудуют для того, чтобы соревнования могли посещать семьями.

Ранее король Саудовской Аравии разрешил женщинам королевства самостоятельно управлять автомобилями , что было запрещено почти 40 лет. Необходимые приготовления для женщин-водителей будут готовы не ранее лета будущего года.

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Саудовская Аравия считается одним из самых консервативных государств в мире – права женщин в королевстве сильно ограничены. "Слабый пол" в стране физически и юридически зависит от мужчин, выступающих опекунами.