Почти миллион школьников Беларуси ушли на каникулы

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Осенние каникулы начались у белорусских школьников и лицеистов с этого понедельника, отдыхать дети будут на протяжении десяти дней.



© Sputnik/ Виктор Толочко Гимназии и лицеи в Беларуси останутся, но экзамены в них могут отменить

Осенние каникулы для учреждений среднего образования традиционно проходят в конце октября — начале ноября. Сроки ежегодно устанавливает Минобр своим решением — как правило, оно принимается незадолго до начала учебного года.

В этот раз каникулы, которые начались у ребят 30 октября, будут длиннее обычного — десять дней. Дело в том, что сразу по их завершению республика отметит День Октябрьской революции — традиционно, в Беларуси это выходной.

Выйдут на занятия школьники только 8 ноября, однако на протяжении каникул их ждет много мероприятий. Школы организовывают походы в театры и музеи, спортивные и культурные мероприятия. Традиционно, работают школьные лагеря с дневным пребыванием.

Всего в учреждениях среднего образования Беларуси обучаются почти миллион детей — более 980 тысяч.