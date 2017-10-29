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Почти миллион школьников Беларуси ушли на каникулы

30.10.2017 10:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Осенние каникулы начались у белорусских школьников и лицеистов с этого понедельника, отдыхать дети будут на протяжении десяти дней.

Почти миллион школьников Беларуси ушли на каникулы
© Sputnik/ Виктор Толочко
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Осенние каникулы для учреждений среднего образования традиционно проходят в конце октября — начале ноября. Сроки ежегодно устанавливает Минобр своим решением — как правило, оно принимается незадолго до начала учебного года.

В этот раз каникулы, которые начались у ребят 30 октября, будут длиннее обычного — десять дней. Дело в том, что сразу по их завершению республика отметит День Октябрьской революции — традиционно, в Беларуси это выходной.

Выйдут на занятия школьники только 8 ноября, однако на протяжении каникул их ждет много мероприятий. Школы организовывают походы в театры и музеи, спортивные и культурные мероприятия. Традиционно, работают школьные лагеря с дневным пребыванием.

Всего в учреждениях среднего образования Беларуси обучаются почти миллион детей — более 980 тысяч.

 
Теги: Минск
 
 
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Первые каникулы в 2017/2018 учебном году продлятся до следующей среды.

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