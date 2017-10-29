Гомельчане пишут послание потомкам в 2067 год

МИНСК, 30 окт — Sputnik. В эти дни через социальные сети идет сбор приветов и пожеланий для народного послания, которое в канун 7 ноября запечатают в капсулу с пометкой "Вскрыть в 2067 году".



© Sputnik / Мария Амелина 16 Гомель Октябрь хайпанул: уже скучает по солнцу и теплу

Идея возникла, когда стало известно, что пролежавшая с 1967 года в гомельском Кургане Славы капсула времени сохранилась. Утром 7 ноября артефакт покажут участникам митинга по случаю 100-летия Октябрьской революции и зачитают обращение шестидесятников к молодежи XXI века.

"Что в том послании, организаторы митинга держат в тайне. Наверняка оно написано по шаблону с характерными для того времени лозунгами, без конкретики. Но все равно интересно", – рассказала редактор гомельской газеты "Советский район" Светлана Коломиец.

По ее словам, в управленческих кабинетах решили новую капсулу времени в курган не закладывать. По крайней мере, до сих пор никаких конкурсов на лучшее письмо в будущее не объявлялось.

У редакции возникла идея составить свое, народное, послание из приветов и пожеланий горожан. Клич брошен в социальные сети, и уже есть что компилировать.

"Пока популярностью пользуется тема строительства магистралей Восточный обход и Север-Юг. Большинство комментаторов уверены, что к 2067 году эти объекты достроят. Кто-то не сомневается, что через полвека все хрущевки в областном центре снесут, а "Гомсельмаш" изобретет беспилотный комбайн", – приводит примеры Коломиец.

В масштабах страны авторов послания волнует, останется ли Беларусь на карте как самостоятельное государство, как будет функционировать АЭС в Островце, появится ли новая редакция Трудового кодекса и выиграет ли сборная нашей страны чемпионат мира по футболу.

Нашлось место и личному: "живите в роскоши, но по совести", "надеюсь, хоть вы получаете "по пиццот", "не привирайте историю".

В редакции обещают не "причесывать" народные послания, исправлять будут лишь грамматические ошибки.

Сбор приветов и пожеланий продлится до 5 ноября. Капсулу с новым посланием если не опустят в курган, то передадут на хранение в Музей истории Гомеля.