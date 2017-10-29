МИНСК, 30 окт — Sputnik. Бывший генеральный директор ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" Лоран Аринич больше не находится в международном розыске, но вряд ли вернется в Беларусь в ближайшее время.



© Sputnik / Виктор Толочко Экс-гендиректора "Пинскдрева" Аринича планируют допросить в Польше

В октябре 2010 года на участке по производству древесных топливных гранул произошел мощный взрыв , в результате которого 14 человек погибли еще около 20 получили травмы. В отношении Аринича и еще ряда сотрудников предприятия было возбуждено уголовное дело за халатность. Экс-директору удаль скрыться. С 23 августа 2011 года Аринич был объявлен в международный розыск.

"Он уже не в розыске. И с него белорусские правоохранительные органы сняли меру пресечения, связанную с лишением свободы", — сообщил Sputnik в понедельник источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, несмотря на это, Аринич, вряд ли вернется в страну до того, как в отношении него не прекратят уголовное преследование.

"Да, он написал письмо на имя главы СК, какой последует ответ — время покажет", — сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, Аринич понимает, что пока не прекращено уголовное дело, при возвращении в страну его "замучают исками о возмещении морального вреда".

Виноватым себя не считаю…

Позиция Аринича по поводу признания предъявленного ему обвинения до сих пор не изменилась — он не считает себя виновным, поэтому не обращается в комиссии по помилованию и к главе государства. В своем обращении к главе СК Ивану Носкевичу экс-глава концерна "Пинскдрев" просит принять решение о снятии ареста с его имущества, а также вернуть его семье акции предприятия, которые, по его мнению, приобретались на законных основаниях. Кстати, Ариничу принадлежит чуть больше 30 процентов акций "Пинскдрева".

"На каком основании арестовано имущество моей семьи? Я разве бандит, мошенник или политический преступник?", — говорится в письме, которое опубликовано в интернете.

"В 150-200 миллионов долларов оценивается "Пинскдрев", из них 32 % принадлежали мне и моим родственникам", — откровенно говорил о предмете спора и конкретных цифрах Аринич в одном из своих интервью.

"Меня сто раз проверяли на предмет правильности акционирования. Но ничего крамольного не нашли", — отметил он.

В обращении на имя Носкевича экс-директор "Пинскдрева" пишет: "Если и на это мое обращение за справедливостью и законностью не последуют положительные и законные решения, то я вынужден буду подключить деловое сообщество, европейские международные организации и суды". Также Аринич, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, отмечает, что ему приходится жить на чужбине в крайней бедности.

Родственники погибших в 2010 году на "Пинскдреве" рабочих до сих пор не получили часть положенных по суду компенсаций и просят рассказать об этом президенту>>

По данным их отрытых интернет-источников, Аринич на данный момент проживает в Польше. Его задерживали в Италии, но ни один из запросов Генпрокуратуры Беларуси о его выдаче не был удовлетворен.