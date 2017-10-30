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Ураган "Герварт" пришел в Беларусь
30.10.2017 10:01 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Герварт" пришел в Беларусь, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.
"В Беларуси 30 октября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Усиление ветра связано с циклоном, который смещается через территорию нашей страны. На данный момент по западу республики отмечается усиление ветра до 15-17 м/с. В дальнейшем во многих районах страны ожидается порывистый ветер до 22 м/с, местами до 24 м/с. Во многих районах 31 октября сохранится ветер порывами до 15-22 м/с. Дальше циклон будет медленно двигаться за пределы Беларуси", - рассказала Светлана Рыбакова.
Сегодня в Беларуси будет облачно, пройдут дожди, днем по западной части страны - с мокрым снегом. Ветер прогнозируется северо-западный, сильный порывистый. Температура воздуха составит в течение суток от 2 до 7 градусов тепла.
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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Герварт" пришел в Беларусь, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов...
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