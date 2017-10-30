ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ураган "Герварт" пришел в Беларусь

30.10.2017 10:01 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Ураган "Герварт" пришел в Беларусь
Фото из архива

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Герварт" пришел в Беларусь, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

"В Беларуси 30 октября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Усиление ветра связано с циклоном, который смещается через территорию нашей страны. На данный момент по западу республики отмечается усиление ветра до 15-17 м/с. В дальнейшем во многих районах страны ожидается порывистый ветер до 22 м/с, местами до 24 м/с. Во многих районах 31 октября сохранится ветер порывами до 15-22 м/с. Дальше циклон будет медленно двигаться за пределы Беларуси", - рассказала Светлана Рыбакова.

Сегодня в Беларуси будет облачно, пройдут дожди, днем по западной части страны - с мокрым снегом. Ветер прогнозируется северо-западный, сильный порывистый. Температура воздуха составит в течение суток от 2 до 7 градусов тепла.

Ураган "Герварт" прошел по пяти странам Европы: Чехии, Словакии, Германии, Австрии и Польше. Шесть человек погибли: по двое в Польше, Чехии и Германии. Точное количество пострадавших не сообщается. В Чехии и Польше из-за непогоды без электроэнергии оказались тысячи людей. В Чехии частично прервано железнодорожное сообщение. В немецком железнодорожном концерне Deutsche Bahn сообщили, что стихия нанесла значительный ущерб на нескольких ключевых маршрутах. В Берлине введен режим чрезвычайной ситуации. На один из немецких островов выбросило 225-метровый грузовой корабль Glory Amsterdam.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды на каждый день

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 473
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Герварт" пришел в Беларусь, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Милиция начала проверку по факту происшествия с 9-летним мальчиком на Свислочи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика