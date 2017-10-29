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Мы все Каталония: противники независимости региона вышли на улицы

30.10.2017 10:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Протесты против независимости Каталонии прошли в Барселоне под слоганом "Мы все Каталония". Жители региона протестуют против отделения региона от Испании. По оценкам организаторов, участие в акции приняло порядка миллиона человек, по данным полиции — около трехсот тысяч человек.

Мы все Каталония: противники независимости региона вышли на улицы
© Sputnik/ Хавьер Луэнго
Противники независимости Каталонии вышли на митинг в Барселоне

Бывший генеральный секретарь коммунистической партии Испании Пако Фрутис в своем выступлении отметил, что сторонники независимости провоцируют конфликт в обществе и сравнил их действия с расизмом.

"Вы настраиваете людей друг против друга без повода", — заявил Фрутис.

Среди плакатов участников митинга были "Да здравствует Испания", "Да здравствует Каталония" и "ТВ-3 — манипулятор".

Митинг прошел спустя два дня после того, как глава Каталонии Карлос Пучдемон объявил о независимости Каталонии. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о необходимости прибегнуть к 155 статье Конституции. Она позволяет отстранить от власти Пучдемона и его кабинет министров.

Сам бывший глава Каталонии отказался принять отставку со стороны Мадрида. В эфире телевидения он выступил с призывом продолжить бороться за независимость "без насилия… уважая интересы в том числе каталонцев, которые не согласны с парламентским большинством".

Пучдемон отметил, что борьба за свои права без применения силы — это то, чего ждет от Каталонии весь мир.

Подробнее о событиях в Каталонии можно прочитать здесь >>

Референдум о независимости прошел в регионе 1 октября. За независимость проголосовало почти 90% выборщиков при явке в 43%. Центральное правительство напомнило, что референдум противоречит конституции.

 
Теги: Минск
 
 
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По оценкам организаторов акции, участие в митинге приняло порядка миллиона человек.

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