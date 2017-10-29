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Мы все Каталония: противники независимости региона вышли на улицы
30.10.2017 10:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт — Sputnik. Протесты против независимости Каталонии прошли в Барселоне под слоганом "Мы все Каталония". Жители региона протестуют против отделения региона от Испании. По оценкам организаторов, участие в акции приняло порядка миллиона человек, по данным полиции — около трехсот тысяч человек.
© Sputnik/ Хавьер Луэнго
Бывший генеральный секретарь коммунистической партии Испании Пако Фрутис в своем выступлении отметил, что сторонники независимости провоцируют конфликт в обществе и сравнил их действия с расизмом.
"Вы настраиваете людей друг против друга без повода", — заявил Фрутис.
Среди плакатов участников митинга были "Да здравствует Испания", "Да здравствует Каталония" и "ТВ-3 — манипулятор".
Митинг прошел спустя два дня после того, как глава Каталонии Карлос Пучдемон объявил о независимости Каталонии. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о
Сам бывший глава Каталонии отказался принять отставку со стороны Мадрида. В эфире телевидения он выступил с призывом продолжить бороться за независимость "без насилия… уважая интересы в том числе каталонцев, которые не согласны с парламентским большинством".
Пучдемон отметил, что борьба за свои права без применения силы — это то, чего ждет от Каталонии весь мир.
Референдум о независимости
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По оценкам организаторов акции, участие в митинге приняло порядка миллиона человек.
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