ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День рождения Диего Марадоны: 5 фактов о золотом мальчике

30.10.2017 10:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Диего Марадона родился 30 октября 1960 года в провинции Буэнос-Айреса.

Мать футболиста утверждала, что Диего очень рано начал ходить и бегать с мячом. Футбольная карьера "Микеланджело от футбола" началась уже в восемь лет. С тех пор спортсмен не расставался с любимой игрой.

В годы активности Марадона выступал за "Наполи", "Барселону", "Севилью" и другие футбольные клубы. К сожалению, его спортивная карьера завершилась слишком рано. Причиной этому стала наркотическая зависимость.

Марадона вошел в тройку лучших футболистов XX века, а газета The Times признавала его лучшим футболистом в истории чемпионатов мира. Неудивительно, ведь это действительно спортсмен, который полностью отдавался своему делу.

В составе сборной Аргентины Марадона провел 91 матч.

В день рождения футболиста Sputnik собрал пять ярких фактов о жизни и личности Диего Марадоны.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня знаменитому аргентинскому футболисту исполняется 57 лет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Мы все Каталония: противники независимости региона вышли на улицы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика