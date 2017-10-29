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День рождения Диего Марадоны: 5 фактов о золотом мальчике
30.10.2017 10:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Диего Марадона родился 30 октября 1960 года в провинции Буэнос-Айреса.
Мать футболиста утверждала, что Диего очень рано начал ходить и бегать с мячом. Футбольная карьера "Микеланджело от футбола" началась уже в восемь лет. С тех пор спортсмен не расставался с любимой игрой.
В годы активности Марадона выступал за "Наполи", "Барселону", "Севилью" и другие футбольные клубы. К сожалению, его спортивная карьера завершилась слишком рано. Причиной этому стала наркотическая зависимость.
Марадона вошел в тройку лучших футболистов XX века, а газета The Times признавала его лучшим футболистом в истории чемпионатов мира. Неудивительно, ведь это действительно спортсмен, который полностью отдавался своему делу.
В составе сборной Аргентины Марадона провел 91 матч.
В день рождения футболиста Sputnik собрал пять ярких фактов о жизни и личности Диего Марадоны.
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Сегодня знаменитому аргентинскому футболисту исполняется 57 лет.
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