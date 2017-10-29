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Белавиа увеличила нормы провоза багажа в эконом-классе

30.10.2017 10:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Национальный авиаперевозчик НАК "Белавиа" с 29 октября изменил нормы бесплатного провоза багажа, говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Белавиа увеличила нормы провоза багажа в эконом-классе
Нормы провоза багажа пассажирами "Белавиа"

Как ранее сообщал Sputnik, в России с 5 ноября вступают в силу новые правила провоза ручной клади и багажа в самолетах. С этого числа размер ручной клади для бесплатного провоза на борту самолета будут устанавливать сами авиакомпании, однако эти нормы не должны быть меньше пяти килограммов.

Согласно данным Белавиа, с 29 октября 2017 года пассажиры эконом-класса могут бесплатно провезти с собой 23 килограмма багажа, тогда как ранее эта норма составляла 20 килограммов.

Также указывается, что нормы по бесплатному провозу багажа предусматривают, что он должен быть упакован в один чемодан или сумку. В случае превышения нормы по весу пассажиру придется доплатить 50 евро. Раньше эта сумма была ниже.

Кроме того, авиакомпания обращает внимание, что одно место багажа не может весить более 32 килограммов.

Белавиа увеличила нормы провоза багажа в эконом-классе
© Pixabay
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В ручную кладь пассажир может взять с собой только один чемодан или сумку весом не более 8 килограммов, а также, дополнительно к ней, дамскую сумку, детскую колыбельку, зонт, костюм в портпледе, детское питание и другие необходимые вещи.

Кроме того, введено одно новшество. Если ранее пассажиры, путешествующие одной семьей, могли суммировать вес своих чемоданов, то теперь это не допускается. Если вещи семьи сложены в один чемодан, и его вес превышает 23 килограмма, пассажирам придется или разложить эти вещи по разным сумкам, или же заплатить за перевес.

Послабления сделаны для пассажиров бизнес-класса: они могут взять в полет бесплатно два чемодана весом до 32 килограммов каждый, в ручную кладь — один чемодан или сумку весом до 12 килограммов.

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь пассажиры авиакомпании, летящие эконом-классом, могут бесплатно провезти с собой 23 килограмма багажа, перевес обойдется в 50 евро.

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