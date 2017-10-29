Белавиа увеличила нормы провоза багажа в эконом-классе

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Национальный авиаперевозчик НАК "Белавиа" с 29 октября изменил нормы бесплатного провоза багажа, говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Как ранее сообщал Sputnik, в России с 5 ноября вступают в силу новые правила провоза ручной клади и багажа в самолетах. С этого числа размер ручной клади для бесплатного провоза на борту самолета будут устанавливать сами авиакомпании, однако эти нормы не должны быть меньше пяти килограммов.

Согласно данным Белавиа, с 29 октября 2017 года пассажиры эконом-класса могут бесплатно провезти с собой 23 килограмма багажа, тогда как ранее эта норма составляла 20 килограммов.

Также указывается, что нормы по бесплатному провозу багажа предусматривают, что он должен быть упакован в один чемодан или сумку. В случае превышения нормы по весу пассажиру придется доплатить 50 евро. Раньше эта сумма была ниже.

Кроме того, авиакомпания обращает внимание, что одно место багажа не может весить более 32 килограммов.



© Pixabay Минтранс России установил правила для ручной клади и багажа

В ручную кладь пассажир может взять с собой только один чемодан или сумку весом не более 8 килограммов, а также, дополнительно к ней, дамскую сумку, детскую колыбельку, зонт, костюм в портпледе, детское питание и другие необходимые вещи.

Кроме того, введено одно новшество. Если ранее пассажиры, путешествующие одной семьей, могли суммировать вес своих чемоданов, то теперь это не допускается. Если вещи семьи сложены в один чемодан, и его вес превышает 23 килограмма, пассажирам придется или разложить эти вещи по разным сумкам, или же заплатить за перевес.

Послабления сделаны для пассажиров бизнес-класса: они могут взять в полет бесплатно два чемодана весом до 32 килограммов каждый, в ручную кладь — один чемодан или сумку весом до 12 килограммов.