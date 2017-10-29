МИНСК, 30 окт — Sputnik. Ураган "Герварт", принесший разрушения в Германии, Чехии и Польше, пришел в понедельник и в Беларусь, сообщили Sputnik в Белгидромете.



© Sputnik/ Андрей Рудаков Синоптики: оранжевый уровень опасности сохранится до вторника

Ураган "Герварт" прошелся по Европе в минувшие выходные: в Швейцарии, Венгрии и Словакии из-за него прошли обильные снегопады, а в Германии, Чехии и Польше ветры привели к серьезным разрушениям. Из-за последствий непогоды погибли шесть человек.

Утром в понедельник "Герварт" пришел и в Беларусь. Синоптики заранее предупреждали о возможных последствиях непогоды и объявили оранжевый — предпоследний — уровень опасности. Порывы ветра в понедельник могут достигать 24 метров в секунду.

Сохранится оранжевый уровень опасности и во вторник: также возможны сильные порывы ветра, в том числе до 22 метров в секунду.

Кроме того, из-за "Герварта" местами возможны осадки — мокрый снег и дожди. После вторника ураган начнет уходить на восток — в сторону России, где постепенно и ослабеет.