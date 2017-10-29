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"Герварт" пришел в Беларусь: порывы ветра - до 24 м/с
30.10.2017 11:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт — Sputnik. Ураган "Герварт",
© Sputnik/ Андрей Рудаков
Ураган "Герварт" прошелся по Европе в минувшие выходные: в Швейцарии, Венгрии и Словакии из-за него прошли обильные снегопады, а в Германии, Чехии и Польше ветры привели к серьезным разрушениям. Из-за последствий непогоды погибли шесть человек.
Утром в понедельник "Герварт" пришел и в Беларусь. Синоптики заранее предупреждали о возможных последствиях непогоды и объявили оранжевый — предпоследний — уровень опасности. Порывы ветра в понедельник могут достигать 24 метров в секунду.
Сохранится оранжевый уровень опасности и во вторник: также возможны сильные порывы ветра, в том числе до 22 метров в секунду.
Кроме того, из-за "Герварта" местами возможны осадки — мокрый снег и дожди. После вторника ураган начнет уходить на восток — в сторону России, где постепенно и ослабеет.
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Оранжевый уровень опасности объявлен в республике на понедельник и вторник.
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