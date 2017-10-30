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Порывистый ветер и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 31 октября

30.10.2017 11:36 — Новости Общества | БелТА  
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Порывистый ветер и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 31 октября
Фото из архива

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 31 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный 7-12 м/с, во многих районах порывы до 15-22 м/с. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до плюс 5, днем по западу Брестской, Гродненской областей ожидается до 7 градусов тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 31 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...

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