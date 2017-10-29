В УВД Минской области рассказали все о борисовких проститутках

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Средний возраст борисовской проститутки составляет 25-30 лет, всего на официальном учете в Борисовском РУВД состоит чуть более 50 женщин, которые оказывают интимные услуги за деньги, сообщили в УВД Минской области.

В Беларуси несколько лет назад ужесточили наказание за сутенерство, содержание притонов и проституцию. В частности за сутенерство и вывоз женщин за границу максимальный срок — 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В УВД отметили сокращение количества подобных преступлений.

Работать не хотят

"В настоящее время на учете в Борисовском РУВД состоят 52 женщины, добровольно оказывающие сексуальные услуги за вознаграждение," — сообщил заместитель начальника отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Борисовского РУВД подполковник милиции Игорь Позняков.

По его словам, средний возраст борисовских проституток – 25-30 лет.

"Это, как правило, незамужние, безработные, сожительствующие с ранее судимыми мужчинами и употребляющие наркотики лица", — уточнил он.

По словам Позднякова, чаще всего на вопрос, что толкает торговать телом — жрицы люби врут, что "бедственное положение", а на самом деле просто не хотят работать.

Работают в основном на трассе

В РУВД также сообщили, что чаще всего представительницы древнейшей профессии работают на трассах и на заправках, а их услугами в основном, пользуются дальнобойщики.

В РУВД предупредили, что практически все наркозависимые проститутки из Борисова являются носителями вируса гепатита С.

Замначальника отдела Борисовского РУВД также отметил, что в его практике встречались женщины, которые "ночными бабочками" проработали не один десяток лет. "Но были и те, кто вернулся к нормальной жизни", — сказал он.

Скользящий график работы

Позняков также рассказал, что борисовчанки, которые занимаются проституцией, уже практически не работают по ночам, а выбирают себе удобный график.

"Так что теперь особенно не назовешь ночными бабочками", — сказал заместитель начальника отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Борисовского РУВД.

Он также напомнил, что в соответствии с Кодексом об административной ответственности, занятие проституцией влечет наложение штрафа от 6 до 20 базовых величин или административный арест. То же действие, совершенное повторно в течение года после административного взыскания, карается штрафом от 30 до 50 базовых величин или административным арестом.