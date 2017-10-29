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МЧС России: обломки потерпевшего крушение Ми-8 поднимут со дна

30.10.2017 12:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. МЧС России согласовало с Норвегией план дальнейших работ на Шпицбергене, где потерпел крушение российский вертолет Ми-8, сообщили в российском ведомстве.

По словам замдиректора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС РФ Евгения Саидова, план проведения сотрудниками МЧС России работ с привлечением подводных аппаратов, поисковых работ вдоль береговой линии, в том числе на суше, согласован.

МЧС России: обломки потерпевшего крушение Ми-8 поднимут со дна
© Sputnik/ Сергей Мамонтов
Подробности крушения российского Ми-8 в Норвегии: кто был на борту

"Работы проводятся в тесном взаимодействии с норвежскими коллегами посменно и в круглосуточном режиме. На сегодняшний день работы спланированы на суше и на море", — сказал он.

Поднять обломки со дна планируется с помощью специально оснащенного  морского судна большой грузоподъемности. В воскресенье днем было найдено и зафрахтовано соответствующее судно, которое должно прибыть к берегам архипелага в среду.

В МЧС России также сообщили, что спасатели при помощи телеуправляемого глубоководного аппарата "Фалькон" обследовали упавший в море вертолет. Это было необходимо для того, чтоб рассмотреть все возможные варианты предстоящего подъема обломков на поверхность и оценить сложность задачи. В дальнейшей работе планируется участие как российских спасателей, так и норвежцев.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, российский вертолет Ми-8, на борту которого находились восемь человек, упал в море неподалеку от российского шахтерского поселка Баренцбург в четверг, 26 октября. Обломки вертолета были обнаружены на глубине 200 метров.

 
Теги: Минск
 
 
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В зону падения российского вертолета планируется прибытие специального морского судна, которое сможет поднять обломки вертолета.

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