МЧС России: обломки потерпевшего крушение Ми-8 поднимут со дна

МИНСК, 30 окт — Sputnik. МЧС России согласовало с Норвегией план дальнейших работ на Шпицбергене, где потерпел крушение российский вертолет Ми-8, сообщили в российском ведомстве.

По словам замдиректора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС РФ Евгения Саидова, план проведения сотрудниками МЧС России работ с привлечением подводных аппаратов, поисковых работ вдоль береговой линии, в том числе на суше, согласован.

"Работы проводятся в тесном взаимодействии с норвежскими коллегами посменно и в круглосуточном режиме. На сегодняшний день работы спланированы на суше и на море", — сказал он.

Поднять обломки со дна планируется с помощью специально оснащенного морского судна большой грузоподъемности. В воскресенье днем было найдено и зафрахтовано соответствующее судно, которое должно прибыть к берегам архипелага в среду.

В МЧС России также сообщили, что спасатели при помощи телеуправляемого глубоководного аппарата "Фалькон" обследовали упавший в море вертолет. Это было необходимо для того, чтоб рассмотреть все возможные варианты предстоящего подъема обломков на поверхность и оценить сложность задачи. В дальнейшей работе планируется участие как российских спасателей, так и норвежцев.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, российский вертолет Ми-8, на борту которого находились восемь человек, упал в море неподалеку от российского шахтерского поселка Баренцбург в четверг, 26 октября. Обломки вертолета были обнаружены на глубине 200 метров.