Все тот же Спейси: пять лучших работ актера

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Известный актер Кевин Спейси поразил в понедельник всех: после обвинений в сексуальных домогательствах он извинился, хотя признал, что не помнит этот факт, а потом сделал заявление о том, что является гомосексуалом .

Каминг-аут Спейси активно обсуждают в социальных сетях поклонники актера. Многие признаются: после заявления знаменитости отношение к его работам в фильмах и сериалах они не меняют. Sputnik предлагает вспомнить пять лучших работ с участием Кевина Спейси.

"Семь" / Se7en

В легендарном фильме режиссера Дэвида Финчера, увидевшим свет в 1995 году, у Спейси роль сравнительно небольшая, но запоминающаяся. Криминальная драма до сих пор считается эталонной, как игра в ленте самого Спейси. К слову, за свою роль в "Семь" был назван лучшим кинозлодеем.

"Жизнь Дэвида Гейла" / The Life of David Gale

И снова — криминальная драма. Опять же — с выдающейся игрой Спейси. В его исполнении раскаявшийся убийца оказался настолько убедительным, что фильм часто включают в списки лучших лент нового века. Кроме этого, картина выдвигалась на главную премию Берлинского кинофестиваля.

"Подозрительные лица" / The Usual Suspects

Возможно, вы и не слышали об этом детективе 1995 года, однако Американский институт кино называет "Подозрительные лица" одним из лучших фильмов этого жанра за всю историю Голливуда. Ну а сам Спейси за работу в ленте и, опять же, роль харизматичного преступника, был удостоен премии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.

"Красота по-американски" / American Beauty

Многим сюжет этого фильма режиссера Сэма Мэндеса напоминает о набоковской "Лолите": взрослый мужчина осознает свою тягу к девочке-подростку. Конечно, "Красота по-американски" использует это только как повод рассказать о кризисе и поиске себя взрослого американца, типичного представителя среднего класса. За главную роль в этом фильме Спейси также получил "Оскар".

"Карточный домик" / House of Cards

Главный политический сериал последних лет — созданный с участием Дэвида Финчера, "Карточный домик" во многом напоминает "Всю президентскую рать", только перенесенную в наши дни и более хлесткую. Кевин Спейси здесь — главный герой, конгрессмен, который хитростью и интригами добирается до кресла в овальном кабинете Белого Дома.