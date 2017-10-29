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Убийство журналистки на Мальте: жители требуют расследования
30.10.2017 12:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт — Sputnik. Жители Мальты провели митинг с требованием к правительству провести тщательное расследование убийства журналистки Дафны Каруаны Гализии, которую взорвали в собственном автомобиле в 16 октября.
Некоторые протестующие потребовали увольнения полицейского комиссара и генерального прокурора.
Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, мальтийская журналистка проводила собственное расследование дела о "панамских бумагах", связанное с коррупцией на Мальте. По результатам она публиковала в своем блоге статьи, которые пользовались большой популярностью.
Издание Politico включило журналистку в список из 28 человек, которые окажут самое большое влияние на Европу в 2017 году.
В апреле Гализия сообщила, что премьер-министр Мальты Джозеф Мускат и его жена Мишель имели связи с оффшорной компанией Egrant, которая получала крупные суммы из-за границы. Переводы, как утверждалось, приходили со счета банка Pilatus. И Мускат, и его жена отрицали свою причастность к деятельность компании.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
Власти Мальты обратились к Соединенным Штатам и Великобритании с просьбой направить сотрудников для расследования убийства.
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Жители Мальты потребовали от правительства страны тщательного расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Гализии, которая проводила расследование,...
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