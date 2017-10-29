ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Убийство журналистки на Мальте: жители требуют расследования

30.10.2017 12:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Жители Мальты провели митинг с требованием к правительству провести тщательное расследование убийства журналистки Дафны Каруаны Гализии, которую взорвали в собственном автомобиле в 16 октября.

Некоторые протестующие потребовали увольнения полицейского комиссара и генерального прокурора.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, мальтийская журналистка проводила собственное расследование дела о "панамских бумагах", связанное с коррупцией на Мальте. По результатам она публиковала в своем блоге статьи, которые пользовались большой популярностью.

Убийство журналистки на Мальте: жители требуют расследования
© youtube/P4goda
Видео с места взрыва машины мальтийской журналистки

Издание Politico включило журналистку в список из 28 человек, которые окажут самое большое влияние на Европу в 2017 году.

В апреле Гализия сообщила, что премьер-министр Мальты Джозеф Мускат и его жена Мишель имели связи с оффшорной компанией Egrant, которая получала крупные суммы из-за границы. Переводы, как утверждалось, приходили со счета банка Pilatus. И Мускат, и его жена отрицали свою причастность к деятельность компании.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал 20 тысяч евро за информацию об убийцах журналистки.

Власти Мальты обратились к Соединенным Штатам и Великобритании с просьбой направить сотрудников для расследования убийства.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Мальты потребовали от правительства страны тщательного расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Гализии, которая проводила расследование,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Что хорошего в министерстве образования? Писатель Андрей Жвалевский об изменениях в школе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика