Убийство журналистки на Мальте: жители требуют расследования

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Жители Мальты провели митинг с требованием к правительству провести тщательное расследование убийства журналистки Дафны Каруаны Гализии, которую взорвали в собственном автомобиле в 16 октября.

Thousands stand up again in defiance to demand justice, change and accountability in #Malta following assassination of #DaphneCaruanaGalizia pic.twitter.com/xTYKSPMrkO — Roberta Metsola MEP (@RobertaMetsola) 29 октября 2017 г.

Некоторые протестующие потребовали увольнения полицейского комиссара и генерального прокурора.

2nd consecutive week of demonstrations in #Malta . Justice is yet to be (or seen to be) served #DaphneCaruanaGalizia pic.twitter.com/TsEuD9WLvr — Paula Galea (@Paula_Galea) 29 октября 2017 г.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, мальтийская журналистка проводила собственное расследование дела о "панамских бумагах", связанное с коррупцией на Мальте. По результатам она публиковала в своем блоге статьи, которые пользовались большой популярностью.

Издание Politico включило журналистку в список из 28 человек, которые окажут самое большое влияние на Европу в 2017 году.

В апреле Гализия сообщила, что премьер-министр Мальты Джозеф Мускат и его жена Мишель имели связи с оффшорной компанией Egrant, которая получала крупные суммы из-за границы. Переводы, как утверждалось, приходили со счета банка Pilatus. И Мускат, и его жена отрицали свою причастность к деятельность компании.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал 20 тысяч евро за информацию об убийцах журналистки.

Власти Мальты обратились к Соединенным Штатам и Великобритании с просьбой направить сотрудников для расследования убийства.