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Кольцо станет главным: в России меняются правила дорожного движения
30.10.2017 14:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт — Sputnik. Постановление правительства РФ вносит изменения в организацию движения на перекрестках с круговым движением – теперь приоритет теперь будет отдаваться двигающимся по кругу, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами.
© Sputnik/ Владимир Вяткин
"Постановление меняет приоритеты проезда на перекрестках с круговым движением. Сейчас схемы очень разные, они разные просто в самых разных регионах, в одном городе даже могут быть разные схемы в зависимости от того, что это за перекресток. Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которые можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными", — рассказал глава правительства.
Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по кругу, всем, кто въезжает, придется уступать дорогу. Такая практика существует во многих европейских странах, в том числе и в Беларуси и доказала свою эффективность. При такой организации проезда пропускная способность дорог, по словам представителей МВД должна возрасти.
К тому же единообразие организации дорожного движения значительно облегчит передвижение по России для водителей из других стран.
Кроме того, постановление позволят регионам самим определять проблемные участки дорожного движения и наносить в наиболее опасных и аварийных местах специальную "вафельную" разметку.
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Премьер-министр России подписал постановление, меняющее правила проезда перекрестков с круговым движением и ряд правил дородного движения.
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