ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кольцо станет главным: в России меняются правила дорожного движения

30.10.2017 14:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Постановление правительства РФ вносит изменения в организацию движения на перекрестках с круговым движением – теперь приоритет теперь будет отдаваться двигающимся по кругу, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Кольцо станет главным: в России меняются правила дорожного движения
© Sputnik/ Владимир Вяткин
Обязательное включение фар днем могут реализовать в новой редакции ПДД

"Постановление меняет приоритеты проезда на перекрестках с круговым движением. Сейчас схемы очень разные, они разные просто в самых разных регионах, в одном городе даже могут быть разные схемы в зависимости от того, что это за перекресток. Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которые можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными", — рассказал глава правительства.

Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по кругу, всем, кто въезжает, придется уступать дорогу. Такая практика существует во многих европейских странах, в том числе и в Беларуси и доказала свою эффективность. При такой организации проезда пропускная способность дорог, по словам представителей МВД должна возрасти.

К тому же единообразие организации дорожного движения значительно облегчит передвижение по России для водителей из других стран.

Кроме того, постановление позволят регионам самим определять проблемные участки дорожного движения и наносить в наиболее опасных и аварийных местах специальную "вафельную" разметку.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр России подписал постановление, меняющее правила проезда перекрестков с круговым движением и ряд правил дородного движения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
То снег, то дождь. Погода в Гомеле на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика