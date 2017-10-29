Кольцо станет главным: в России меняются правила дорожного движения

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Постановление правительства РФ вносит изменения в организацию движения на перекрестках с круговым движением – теперь приоритет теперь будет отдаваться двигающимся по кругу, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами.



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"Постановление меняет приоритеты проезда на перекрестках с круговым движением. Сейчас схемы очень разные, они разные просто в самых разных регионах, в одном городе даже могут быть разные схемы в зависимости от того, что это за перекресток. Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которые можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными", — рассказал глава правительства.

Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по кругу, всем, кто въезжает, придется уступать дорогу. Такая практика существует во многих европейских странах, в том числе и в Беларуси и доказала свою эффективность. При такой организации проезда пропускная способность дорог, по словам представителей МВД должна возрасти.

К тому же единообразие организации дорожного движения значительно облегчит передвижение по России для водителей из других стран.

Кроме того, постановление позволят регионам самим определять проблемные участки дорожного движения и наносить в наиболее опасных и аварийных местах специальную "вафельную" разметку.