Фото АПБ

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесной кот снова появился в Беларуси спустя 90 лет. Такая информация размещена на сайте общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Как сообщил старший научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Валерий Домбровский, лесной кот сфотографирован на автоматическую камеру в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике в бывшем населенном пункте Рожава (Наровлянский район). Несмотря на низкое качество ночной съемки, на фото хорошо видны основные определительные признаки вида: крупный размер, длинная задняя стопа и массивный хвост с пятью четкими черными полосами. Лесной кот имеет схожие с енотовидной собакой длину тела и высоту в холке, лишь немногим уступая по этим параметрам лисице.

Этот вид в Беларуси считался вымершим. В XVIII-XIX веках произошло значительное сокращение численности лесного кота и фрагментация области его обитания. Последний экземпляр был добыт зимой 1927 года в Борисовском районе Минской области.

Правильность определения вида снятого на камеру животного была подтверждена двумя известными украинскими териологами. "Можно сказать, что после 90 лет своего отсутствия лесной кот вернулся на белорусскую землю. Будем надеяться, что это не бродячая одиночная особь и появление ее в заповеднике не случайность, как не было случайностью появление там же рыси, медведя, лошади Пржевальского и многих других видов, прошедших свой путь от первой регистрации в заповеднике до создания устойчивых локальных группировок", - сказал Валерий Домбровский.

Для спасения лесного кота в Германии в конце ХХ века успешно были проведены работы по его реинтродукции. Благодаря этому, а может, из-за каких-то внутрипопуляционных причин численность вида начала локально расти. Так, лесной кот начал появляться в Нидерландах и Австрии, увеличилась его численность во Франции, Швейцарии и Закарпатье. В Украине в последние десятилетия констатирована экспансия вида на восток. По современным данным, лесной кот отмечается уже далеко за пределами его привычного карпатского ареала - по всей лесостепной зоне Украины вплоть до левобережья Днепра. Вероятно, это движение лесного кота на восток затронуло и Беларусь.

Лесной кот (Felis silvestris) - дикое животное, некогда широко распространенное в лиственных и смешанных лесах Европы. Он отличается от своего ближайшего сородича - домашнего кота - крупными размерами, свирепым нравом и нелюдимостью. Помимо общих размеров, наиболее важными внешними признаками считаются большая длина задней стопы, наличие черных пятен на внутренней стороне лап, форма и окраска хвоста: у лесного кота он широкий, тупой, как бы обрубленный на конце, с тремя-пятью четкими черными полосами, из которых одна концевая.-0-