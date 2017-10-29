Аэропорт Хитроу ждет крупное расследование из-за утерянной флешки

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Официальные лица аэропорта Хитроу начали внутреннее расследование после того, как карта памяти USB, содержащая информацию о безопасности в аэропорту, была обнаружена на лондонской улице, сообщают местные СМИ.

USB-накопитель, который, содержал такие детали, как маршрут, который используется при посещении аэропорта королевой Елизаветой Второй, карты расположения камер видеонаблюдения, сеть туннелей и маршрутов эвакуации, меры предотвращения террористических атак был найдет британским безработным на улице столицы.



© Sputnik/ Виктор Толочко Неизвестные распылили токсичное вещество на востоке Лондона

По словам мужчины, он следовал в библиотеку, чтобы заняться поиском работы в Интернет, и нашел флэшку на улице в районе Квинс-Парка в Западном Лондоне. Он подключил USB-накопитель к библиотечному компьютеру и был поражен тем, что нашел.

Файлы были помечены как "конфиденциальные", при этом не были зашифрованы и не требовали пароля.

После того, как история получила огласку, в Хитроу заверили, что не сомневаются в безопасности аэропорта для пассажиров и подчеркнули, что расследование непременно будет проведено.

"Мы рассмотрели все наши планы безопасности и уверены, что Хитроу остается в безопасности… Мы также начали внутреннее расследование, чтобы понять, как это произошло, и предпринимаем шаги для предотвращения подобного появления в будущем", — заявили в аэропорту.