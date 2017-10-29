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Аэропорт Хитроу ждет крупное расследование из-за утерянной флешки

30.10.2017 14:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Официальные лица аэропорта Хитроу начали внутреннее расследование после того, как карта памяти USB, содержащая информацию о безопасности в аэропорту, была обнаружена на лондонской улице, сообщают местные СМИ.

USB-накопитель, который, содержал такие детали, как маршрут, который используется при посещении аэропорта королевой Елизаветой Второй, карты расположения камер видеонаблюдения, сеть туннелей и маршрутов эвакуации, меры предотвращения террористических атак был найдет британским безработным на улице столицы.

Аэропорт Хитроу ждет крупное расследование из-за утерянной флешки
© Sputnik/ Виктор Толочко
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По словам мужчины, он следовал в библиотеку, чтобы заняться поиском работы  в Интернет, и нашел флэшку на улице в районе Квинс-Парка в Западном Лондоне. Он подключил USB-накопитель к библиотечному компьютеру и был поражен тем, что нашел.

Файлы были помечены как "конфиденциальные", при этом не были зашифрованы и не требовали пароля.

После того, как история получила огласку, в Хитроу заверили, что не сомневаются в безопасности аэропорта для пассажиров и подчеркнули, что расследование непременно будет проведено.

"Мы рассмотрели все наши планы безопасности и уверены, что Хитроу остается в безопасности… Мы также начали внутреннее расследование, чтобы понять, как это произошло, и предпринимаем шаги для предотвращения подобного появления в будущем", — заявили в аэропорту.

 
Теги: Минск
 
 
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На улице Лондона была найдена флешка с 2,5 гигабайтами конфиденциальной информации о безопасности аэропорта Хитроу.

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