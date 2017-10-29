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Брюс Уиллис с ассистентом оделись в близняшек из "Сияния"

30.10.2017 14:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт – Sputnik. Голливудский актер Брюс Уиллис и его ассистент Стивен Идс пришли на вечеринку в честь приближающегося Дня Всех Святых в образе призраков-близняшек из фильма ужасов "Сияние".

По сообщениям американских СМИ, фотографы словили голливудского актера в смелом образе в Филадельфии, когда он направлялся на вечеринку к режиссеру Маноджу Найту Шьянмалану – автору "Шестого чувства" и "Сплита".

На вечеринку в честь приближающегося Хэллоуина Уиллис и его ассистент Идс выбрали необычные костюмы: они нарядились в сестер Грейди из фильма Стенли Кубрика "Сияние". Элементами костюмов стали голубые сарафаны, белые гольфы и украшения в виде цветов на париках.

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