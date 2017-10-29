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Суд отказался рассматривать иск родителей Жанны Фриске к "Русфонду"

30.10.2017 15:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Арбитражный суд Москвы отказался принимать к рассмотрению иск родителей певицы Жанны Фриске к благотворительному фонду "Русфонд", как значится в опубликованном определении суда, причиной отказа стало отсутствие экономического характера спора.

Иск Ольги и Владимира Фриске поступил в арбитраж 23 октября. Родители певицы обратились с просьбой признать недействительным договор об оказании благотворительной помощи от 19 октября 2014 года. Договор был заключен фондом с Жанной Фриске.

Суд отказался рассматривать иск родителей Жанны Фриске к "Русфонду"
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Семья Фриске пока не комментирует решение суда о взыскании €300 тыс.

"Судом установлено, что экономический характер спора из настоящего искового заявления не усматривается", — сообщает арбитражный суд.

В документе отмечается, что предметом договора было "предоставление благотворительной помощи в целях оказания благополучателю финансовой помощи и оплаты высокотехнологичного лечения, медикаментов, расходных материалов, необходимых для оказания благополучателю качественных медицинских услуг, а также иной помощи".

Денежный спор между "Русфондом" и четой Фриске продолжается более года. Представители фонда утверждает, что на счет певицы были перечислены 25,01 миллиона российских рублей, однако в отчете о расходовании стоят только 4,12 миллиона. После смерти артистки ее близкие отказались предоставить подтверждение, что пожертвования были потрачены именно на оплату медицинских услуг. В связи с этим в августе суд признал законным взыскание 21 миллиона российских рублей с родных Фриске и обязал семью выплатить эту сумму "Русфонду".

Фриске получила известность в 1996 году, когда пришла в группу "Блестящие". В 2003 году начала сольную карьеру. Певица ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком.

 
Теги: Минск
 
 
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Истцы просили арбитражный суд признать недействительным договор об оказании благотворительной помощи певице.

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