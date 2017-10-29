Расследование дела о ДТП с погибшими в Сенненском районе завершено

МИНСК, 30 окт — Sputnik. УСК по Витебской области завершило расследование в отношении 20-летней девушки-участницы ДТП, которое унесло жизни двух несовершеннолетних, сообщили Sputnik в понедельник в УСК.

Трагическая авария произошла днем 24 мая на трассе Богушевск – Коковчино — Немойта. По информации следствия, девушка за рулем Ford Focus, превысив скорость, не справилась с управлением, в результате чего машину занесло, и она врезалась в "Ниву" , которой управлял 75-летний сельчанин.

В результате погибли 16-летняя и 17-летний пассажиры "Форда", отмечается, что они не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель и 40-летний пассажир ВАЗа были госпитализированы.

В ходе расследования был проведен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, следствием установлено, что девушка-водитель Focus в момент аварии была трезва. Ей предъявлено обвинение, на автомобиль и имущество девушки наложен арест.