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Расследование дела о ДТП с погибшими в Сенненском районе завершено
30.10.2017 15:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт — Sputnik. УСК по Витебской области завершило расследование в отношении 20-летней девушки-участницы ДТП, которое унесло жизни двух несовершеннолетних, сообщили Sputnik в понедельник в УСК.
Трагическая авария произошла днем 24 мая на трассе Богушевск – Коковчино — Немойта. По информации следствия, девушка за рулем Ford Focus, превысив скорость, не справилась с управлением, в результате чего машину занесло, и она
В результате погибли 16-летняя и 17-летний пассажиры "Форда", отмечается, что они не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель и 40-летний пассажир ВАЗа были госпитализированы.
В ходе расследования был проведен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, следствием установлено, что девушка-водитель Focus в момент аварии была трезва. Ей предъявлено обвинение, на автомобиль и имущество девушки наложен арест.
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Выяснилось, что девушка за рулем Focus превысила скорость и не справилась с управлением, в результате чего произошло столкновение с "Нивой".
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