ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Расследование дела о ДТП с погибшими в Сенненском районе завершено

30.10.2017 15:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 окт — Sputnik. УСК по Витебской области завершило расследование в отношении 20-летней девушки-участницы ДТП, которое унесло жизни двух несовершеннолетних, сообщили Sputnik в понедельник в УСК.

Трагическая авария произошла днем 24 мая на трассе Богушевск – Коковчино — Немойта. По информации следствия, девушка за рулем Ford Focus, превысив скорость, не справилась с управлением, в результате чего машину занесло, и она врезалась в "Ниву", которой управлял 75-летний сельчанин.

В результате погибли 16-летняя и 17-летний пассажиры "Форда", отмечается, что они не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель и 40-летний пассажир ВАЗа были госпитализированы.

В ходе расследования был проведен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, следствием установлено, что девушка-водитель Focus в момент аварии была трезва. Ей предъявлено обвинение, на автомобиль и имущество девушки наложен арест.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выяснилось, что девушка за рулем Focus превысила скорость и не справилась с управлением, в результате чего произошло столкновение с "Нивой".

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Суд отказался рассматривать иск родителей Жанны Фриске к "Русфонду"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика