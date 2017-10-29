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Сотрудники сферы искусства рассказали о домогательствах
30.10.2017 15:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт — Sputnik. Коллективное письмо написали сотрудники музеев и галерей разных стран мира и признались в том, что становились жертвами сексуальных домогательств,
"Мы не удивляемся, когда кураторы предлагают выставки или поддержку в обмен на сексуальные услуги. Не удивляемся, когда встреча с коллекционером или потенциальным ментором становится сексуальным предложением. Домогательства со стороны сильного уже не удивляют", — пишут в письме.
Письмо написала группа энтузиастов сферы искусства. Под ним подписались больше ста пятидесяти человек в разных странах и городах.
Многие институты и отдельные наделенные властью люди в мире искусства поддерживают феминизм и равенство в теории, получают финансовую прибыль от поддержки этих идей, но на практике позволяют себе сексизм, утверждают авторы обращения. Это обесценивает идеи, которые они поддерживают финансово.
© AP/ Al Powers
Накануне издатель журнала Artforum Найт Ландесман подал в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Это стало одной из причин обращения. Участники обращения утверждают, что отставка одного издателя не решает крупную проблему.
Письмо опубликовали на специально созданном
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Галлеристы, художники, писатели заявили, что больше не намерены хранить молчание о сексуальных домогательствах в мире искусства.
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