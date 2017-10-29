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Сотрудники сферы искусства рассказали о домогательствах

30.10.2017 15:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Коллективное письмо написали сотрудники музеев и галерей разных стран мира и признались в том, что становились жертвами сексуальных домогательств, пишет The Guardian.

Сотрудники сферы искусства рассказали о домогательствах
© Pixabay
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"Мы не удивляемся, когда кураторы предлагают выставки или поддержку в обмен на сексуальные услуги. Не удивляемся, когда встреча с коллекционером или потенциальным ментором становится сексуальным предложением. Домогательства со стороны сильного уже не удивляют", — пишут в письме.

Письмо написала группа энтузиастов сферы искусства. Под ним подписались больше ста пятидесяти человек в разных странах и городах.

Многие институты и отдельные наделенные властью люди в мире искусства поддерживают феминизм и равенство в теории, получают финансовую прибыль от поддержки этих идей, но на практике позволяют себе сексизм, утверждают авторы обращения. Это обесценивает идеи, которые они поддерживают финансово.

Сотрудники сферы искусства рассказали о домогательствах
© AP/ Al Powers
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Накануне издатель журнала Artforum Найт Ландесман подал в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Это стало одной из причин обращения. Участники обращения утверждают, что отставка одного издателя не решает крупную проблему.

Письмо опубликовали на специально созданном сайте "Not surprised" (Не удивлены). Тем самым авторы обращения заявили, что новые признания в домогательствах от сотрудников сферы искусства не станут откровением.

 
Теги: Минск
 
 
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Галлеристы, художники, писатели заявили, что больше не намерены хранить молчание о сексуальных домогательствах в мире искусства.

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