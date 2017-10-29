Выходные в 2018 году: Минтруда уже разработало график

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Министерство труда и социальной защиты Беларуси разработало и направило на согласование в правительство график переноса рабочих дней в 2018 году, сообщили Sputnik в ведомстве.

В текущем году график переноса производится согласно постановлению Совмина №912 от 9 ноября 2016 года. Согласно графику, последний в этом году перенос состоится 4 ноября: суббота будет рабочей, тогда как понедельник 6 ноября будет выходным днем. Таким образом, белорусов ожидают длинные выходные: на работу придется выйти только 8 ноября, поскольку 7 ноября является государственным праздником и выходным днем.

"График переноса рабочих дней в 2018 году разработан и направлен в правительство для принятия соответствующего решения. Пока говорить о том, какие дни будут выходными, нельзя", — сообщили Sputnik в Минтруда.

Между тем, если посмотреть на календарь 2018 года, 1 января приходится на четверг. Таким образом, теоретически выходными могут быть 1-3 января, а 4 января (воскресенье), будет рабочим днем. Православное Рождество в 2018 году выпадает на среду, следовательно, переноса рабочих дней не будет.

Восьмое марта — Международный женский день — приходится в 2018 году на четверг, поэтому переноса рабочих дней также ожидать не приходится.

Радуницу в 2018 году белорусы будут отмечать 17 апреля, во вторник. Можно предположить, что 15, 16 и 17 апреля будут выходными днями, а суббота 14 апреля — рабочим.

День труда — 1 мая — в 2018 году приходится на вторник, поэтому теоретически здесь также возможны длинные выходные. На вторник приходится и празднование Дня независимости (3 июля), следовательно, можно ожидать переноса рабочих дней.

День Октябрьской революции в 2018 году выпадает на среду, поэтому отдыхать белорусы, скорей всего, будут один день. Также на вторник выпадает и празднование католического Рождества, и дополнительных выходных в эти праздники тоже не ожидается. Зато 1 января приходится в 2019 году на вторник, следовательно, белорусы могут рассчитывать на более длинные выходные, однако это уже вопрос даже не следующего года.