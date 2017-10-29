|
Кочанова: исполкомам нужен жесткий контроль работы с населением
30.10.2017 16:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт — Sputnik. Местным органам власти необходимо искать новые формы работы с населением, больше общаться с людьми непосредственно на местах, заявила глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова на оперативном совещании в Мингорисполкоме.
© Sputnik / Виктор Толочко
На минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике работу Администрации президента в части исполнительской и трудовой дисциплины, в том числе и по вопросу работы с обращениями граждан. Он пообещал сделать соответствующие выводы. Президент отметил, что в этом вопросе мало что изменилось, "все тянется с советских времен".
"Работу с обращениями граждан надо взять на самый жесткий контроль", — заявила Кочанова. Она поручила главам местных исполнительных органов власти поискать другие формы и методы такой работы.
"Это не только субботние прямые телефонные линии, не только приемы в установленные дни. Это дополнительные встречи с населением", — сказала Кочанова.
© Sputnik / Виктор Толочко
По ее словам, главам исполкомов нужно больше общаться с людьми на местах и проверять реальные условия их жизни, в том числе, чтобы исключить спекуляции. Кроме того, она считает, что все вопросы должны решаться на низовом звене.
Особое внимание Кочанова обратила на количество вопросов в сфере ЖКХ. По ее словам, люди по-прежнему пишут в органы госуправления по вопросам уплотнения жилой застройки, расселения, некачественного капитального ремонта.
"Такого, чтобы после капитального ремонта приходилось еще и устранять недостатки, быть не должно. Это нонсенс", — сказала Кочанова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Надо больше общаться с людьми на местах и придумывать другие формы и методы работы, считает глава Администрации президента.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии